خاص خبر في الجول - شيكابالا خارج مواجهة بيراميدز بنسبة كبيرة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 18:21

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرقية - شيكابالا

بات من المرجح غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك عن صفوف فريقه في مواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز.

شيكابالا يعاني من نزلة برد شديدة، بحسب ما وضحه اللاعب لـFilGoal.com في وقت سابق، وغاب عن تدريبات الفريق الأبيض أمس واليوم.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب أصبح بنسبة كبيرة خارج حسابات الجهاز الفني، بقيادة باتريس كارتيرون، لمباراة بيراميدز.

أخبار متعلقة

مران الزمالك - راحة لعبد الشافي وشيكابالا.. تعليمات خاصة للمدافعين قبل مواجهة بيراميدز شيكابالا يوضح لـ في الجول سبب غيابه عن تدريبات الزمالك فتح الله لـ في الجول: مرتضى عرض علي منصب مدير الكرة في الزمالك ولكن

والتدريبات الختامية غدا الأربعاء قبل المباراة ستحسم موقف شيكابالا بشكل نهائي، من المشاركة أو عدمه.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان شيكابالا شارك بديلا في الفوز الأخير على بريميرو دي أجوستو الأنجولي 2-0 في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات.

بينما بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

ما التشكيل الأمثل لمواجهة الزمالك؟

اقرأ أيضا:

حسابات التأهل في يوم الحسم بدوري أبطال أوروبا

عمرو زكي: لا أعلم سبب شائعات وفاتي

تعديل وحيد في جدول الدوري

تغييرات جذرية منتظرة في الدوري الإنجليزي

ضربة قوية لفريق كرة اليد بالأهلي

شيكابالا الزمالك بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح والأهلي الأبرز على تويتر في 2019 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - شيكابالا خارج مواجهة بيراميدز بنسبة كبيرة 11 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة أيمن أشرف.. وغياب صلاح محسن أمام دجلة 11 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – أزارو يرفض الإعارة أو الدخول في صفقة تبادلية 27 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ديشامب مستمر مع فرنسا حتى مونديال 2022 55 دقيقة | أوروبا
تعرف على حكم لقاء الأهلي ودجلة 58 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 2 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك