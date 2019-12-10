بات من المرجح غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك عن صفوف فريقه في مواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز.

شيكابالا يعاني من نزلة برد شديدة، بحسب ما وضحه اللاعب لـFilGoal.com في وقت سابق، وغاب عن تدريبات الفريق الأبيض أمس واليوم.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب أصبح بنسبة كبيرة خارج حسابات الجهاز الفني، بقيادة باتريس كارتيرون، لمباراة بيراميدز.

والتدريبات الختامية غدا الأربعاء قبل المباراة ستحسم موقف شيكابالا بشكل نهائي، من المشاركة أو عدمه.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان شيكابالا شارك بديلا في الفوز الأخير على بريميرو دي أجوستو الأنجولي 2-0 في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات.

بينما بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

ما التشكيل الأمثل لمواجهة الزمالك؟

اقرأ أيضا:

حسابات التأهل في يوم الحسم بدوري أبطال أوروبا

عمرو زكي: لا أعلم سبب شائعات وفاتي

تعديل وحيد في جدول الدوري

تغييرات جذرية منتظرة في الدوري الإنجليزي

ضربة قوية لفريق كرة اليد بالأهلي