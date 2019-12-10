رسميا - ديشامب مستمر مع فرنسا حتى مونديال 2022

جدد ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي عقده مع الديوك حتى ديسمبر 2022.

وسيبقى ديشامب على رأس القيادة الفنية لأبطال العالم لما بعد مونديال قطر 2022.

وكان العقد السابق لمدرب مارسيليا الأسابقينتهي في الصيف المقبل، ما يعني أنه مدد لموسمين.

وقال نويل لا جراي رئيس الاتحاد الفرنسي عن التجديد: "لم نناقش حتى النتائج، خيار التجديد منطقي للغاية. النتائج مقنعة".

ويقود ديشامب الديوك الفرنسية منذ يوليو 2012، وتوج رفقتهم بمونديال 2018 بعد التغلب على كرواتيا 4-2 في النهائي.

وقبلها بعامين كان قوسين أو أدنى من التتويج ببطولة يورو 2016 على أرضه وبين جماهيره قبل أن تصرع تسديدة البرتغالي إيدير آماله في الأوقات الإضافية، ليتوج رفاق كريستيانو رونالدو بالذهب.

وخاض ديشامب إجمالا 100 مباراة مع فرنسا، حقق الفوز في 65 وخسر 17، وسجل فريقه 196 هدفا واستقبلت شباكه 83 هدفا.

لاعب يوفنتوس وتشيلسي الأسبق سبق له تدريب أندية موناكو والبيانكونيري ومارسيليا.

وكانت فترته الذهبية كمدرب للأندية رفقة فريقه السابق مارسيليا الذي أحرز معه لقب الدوري الفرنسي 2009-2010، و3 ألقاب في كأس الرابطة ولقبي سوبر محلي، بينما فاز مع فريق الإمارة موناكو بكأس الرابطة في 2003.

اقرأ أيضا:

حسابات التأهل في يوم الحسم بدوري أبطال أوروبا

عمرو زكي: لا أعلم سبب شائعات وفاتي

تعديل وحيد في جدول الدوري

تغييرات جذرية منتظرة في الدوري الإنجليزي

ضربة قوية لفريق كرة اليد بالأهلي

توتي يبدأ مغامرة جديدة