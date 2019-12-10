قائمة الأهلي - عودة أيمن أشرف.. وغياب صلاح محسن أمام دجلة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 18:20

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الهلال

عاد أيمن أشرف مدافع الأهلي للظهور في قائمة أمام وادي دجلة فريقه بعد غياب عن المباراتين السابقتين للفريق الأحمر.

ويلعب الأهلي ضد وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري المصري بملعب السلام.

وغاب أيمن أشرف عن مباراة بني سويف في دور الـ32 لكأس مصر، كما غاب عن مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا للإيقاف.

المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: وليد سليمان – رمضان صبحي – أليو ديانج – عمرو السولية – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" حسام عاشور – حسين الشحات.

الهجوم: وليد أزارو – مروان وحسن – جونيور أجايي.

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