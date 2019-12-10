ردا على كاف.. الأهلي يقدم مستندات مخالفة حكم مباراة النجم الساحلي

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 18:36

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - مالك بيعاوي - الأهلي - النجم الساحلي

أرسلت إدارة النادي الأهلي اليوم الثلاثاء ردًا للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري الأبطال التي جرت على ملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للفريق الأحمر، جاء هذا الرد على الخطاب الذى تلقاه النادي من "كاف" قبل أيام قليلة وأشار فيه إلى "اهتمامه بشكوى الأهلي من الحكم البتسواني وأنه حريص على توفير النزاهة والشفافية بين كل الفرق المتنافسة، وأن الاتحاد الإفريقي يعمل وباستمرار على تطوير منظومة التحكيم".

وأوضح بيان الأهلي "طلب كاف من الأهلي الحالات التحكيمية التي وقعت في المباراة وخالفت نصوص قانون اللعبة وأهدرت حقوقًا للأهلي ولاعبيه وما يثبت قيام الحكم البتسواني بإهدار وقت المباراة ما بين الإيقافات والإصابات والاستبدالات. هذا بالإضافة لعدم توفير الحكم البتسواني الحماية الكافية للاعبين خلال وبعد المباراة".

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وبناء على طلبات الاتحاد الإفريقي السابق الإشارة إليها جاء رد الأهلي اليوم الثلاثاء مدعومًا بالمستندات ومقاطع الفيديو.

وتضمن البيان "النادي يؤمن بضرورة العمل الجماعي لإظهار مسابقات كاف في أفضل مستوياتها وتطبيق مبدأ اللعب النظيف لكن الحكم البتسواني جوشوا بوندو ارتكب أخطاء تخالف نصوص قانون اللعبة في مباراة النجم الساحلي".

وتابع "وهي نفس الأخطاء تقريبًا التي ارتكبها هذا الحكم في لقاء النجم الساحلي مع نادي الرجاء المغربي عام 2015 عندما طرد أحد لاعبي الرجاء بعد مرور 15 دقيقة فقط من بداية اللقاء بدون أي مخالفة، وفي كلتا المباراتين كانت النتيجة فوز الفريق المضيف النجم الساحلي".

وسرد الأهلي في رده عدم احتساب ضربة جزاء لفريقه بعد أن استخدم اللاعب رقم "6" من النجم الساحلي ذراعه الأيمن في لمس الكرة داخل منطقة الجزاء.

وتضمنت المستندات أيضًا ما يثبت إضاعة الوقت بطريقة متعمدة والذي تجاوز الثمانية دقائق ونصف، بالإضافة إلى عدم حماية لاعبي الأهلي وجهازهم الفني سواء أثناء المباراة أو بعدها.

وأكد الأهلي في رده على "ضرورة تفعيل مبدأ المساواة بين جميع الأندية المتنافسة عند تعيين الأطقم التحكيمية حيث شهدت هذه التعيينات خلال الفترة الماضية بعض الدلالات السلبية بسبب إسناد مباريات لبعض الأندية المصنفة على أرضها لحكام غير مصنفين، في المقابل عندما تخوض هذه الأندية مبارياتها خارج أرضها يتم إسناد لقاءاتها لحكام من التصنيف الأول".

وتمسك الأهلي بتطبيق قانون كرة القدم وروحه بما فيه من ثوابت متمثلة في معاقبة كلا من يثبت تعمده مخالفة القانون وإحالته للجان الانضباطية المختصة.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقدم بشكوى رسمية للكاف ضد الحكم قبل أيام.

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