الأهلي وصلاح الأبرز على تويتر في 2019

النادي الأهلي والنجم المصري محمد صلاح هما الأكثر بحثا على تويتر في مصر، حسب موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

محمد صلاح النادي : ليفربول الأهلي

فقد كان الأهلي النادي الأكثر بحثا داخل مصر متفوقا على الزمالك الوصيف، والاتحاد السكندري الذي جاء في المركز الثالث.

أما صلاح هو اللاعب الأكثر بحثا من قبل مستخدمي تويتر للعام الثالث على التوالي

وتفوق مهاجم ليفربول على أحمد فتحي الذي جاء في المركز الثاني، وتلاه محمود عبد الرازق "شيكابالا" ثم أحمد حجازي.

فيما حصلت التغريدة التي نشرها صلاح عقب تتويجه بالحذاء الذهبي لأفضل هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي مع ابنته مكة على أكبر تفاعل طوال العام.

حصدت تغريدة اللاعب محمد صلاح @MoSalah التالية مع صورة على أكبر قدر من الإعجابات في مصر. #حدث_في_2019 https://t.co/zzEzFlLcWP — Twitter MENA (@TwitterMENA) December 10, 2019

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

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ووصل ليفربول إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، قبل مباراتهما المرتقبة يوم الأحد المقبل.

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