في الدرجة الثانية - فاركو يعزز صدارته لمجموعة بحري.. والكأس يقود الأولمبي للفوز الثاني تواليا

حقق الأولمبي الفوز خارج ملعبه علي المنصورة في الجولة الثامنة لمجموعة بحري بهدف دون رد.

وقاد مصطفي عبده المنصورة في أول قيادة فنية، وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب المنصورة السابق علاء عبدالعظيم من ركلة جزاء في الدقيقة 55 لصالح الفريق السكندري

وارتفع رصيد الأولمبي إلى 10 نقاط وتوقف رصيد المنصورة عند 7 نقاط.

وصرح أحمد الكأس المدير الفني للأولمبي عقب المباراة لقناة النيل للرياضة قائلا: "النتائج الإيجابية تعود لتمسك مجلس الإدارة بالجهاز الفني وعدم التسرع في الإقالة ويهمني فقط كيان نادي الأولمبي".

فيما فاز فاركو بقيادة مدربهم أحمد عاشور الفوز علي مستضيفه ألعاب دمنهور بهدف دون رد سجله هشام فتح الله في الدقيقة 79 وارتفع رصيد فاركو إلى 18 نقطة.

وتوقف رصيد دمنهور عند 14 نقطة، وسبق لأحمد عاشور المدير الفني لـ فاركو تحقيق الصعود مع دمنهور للدوري الممتاز سابقا.

وتعادل بيلا مع المالية بكفرالزيات بهدفين لكل فريق ويقود بيلا أحمد العشري مؤقتا بعد رحيل أحمد قناوي.

تقدم عبدالله السيد في الدقيقة 37 للمالية ثم تعادل سيد شعبان لبيلا في الدقيقة 40، وأضاف لبيلا سمير معاذ في الدقيقة 67 الهدف الثاني ثم تعادل مختار سليمان للمالية ليرتفع رصيد المالية إلى 3 نقاط ويرتفع رصيد بيلا إلى 4 نقاط.

وتستكمل مباريات الجولة الثامنة لمجموعة بحري، غدا الأربعاء بمباراة الرجاء مع دكرنس، وتختتم يوم الجمعة بمباراتي بلدية المحلة مع الحمام وأبو قير للاسمدة مع غزل المحلة.

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