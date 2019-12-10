مران الأهلي - فايلر يعقد جلسة مع عاشور.. وتألق وليد سليمان

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 17:24

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي - الهلال

تألق وليد سليمان لاعب النادي الأهلي في مران الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وبدأ المران بمحاضرة من ريني فايلر، المدير الفني، للاعبين، ثم فقرات خططية للتدرب على الهجمات السريعة، وفقرة عرضيات.

وشهد المران مباراة تجريبية بين اللاعبين كان فيها مجموعة الأساسيين: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ووليد سليكان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

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وواصل الثنائي علي معلول وصالح نصر التأهيل فيما استمر غياب الحارس علي لطفي الذي اكتفى بالتأهيل كذلك.

وعقد فايلر جلسة مع حسام عاشور قبل المران الذي شهد تألق وليد سليمان في نقل الهجمات بشكل سريع.

واختُتم التدريب بفقرة ضربات ثابتة ثم فقرة للتدرب على ركلات الترجيح.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بفارق نقطة عن نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون اللذين لعبا مباراتين أكثر.

أما دجلة فيقبع في قاع الترتيب برصيد 3 نقاط فقط من 6 مباريات.

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