مران الأهلي - فايلر يعقد جلسة مع عاشور.. وتألق وليد سليمان

تألق وليد سليمان لاعب النادي الأهلي في مران الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وبدأ المران بمحاضرة من ريني فايلر، المدير الفني، للاعبين، ثم فقرات خططية للتدرب على الهجمات السريعة، وفقرة عرضيات.

وشهد المران مباراة تجريبية بين اللاعبين كان فيها مجموعة الأساسيين: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ووليد سليكان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.