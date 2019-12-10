ماركا: مبابي لا يرغب في تجديد عقده مع سان جيرمان

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 16:31

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - مبابي

لا يرغب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في تجديد عقده مع فريقه الفرنسي، مع وجود اهتمام كبير من ريال مدريد بضمه، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن باريس سان جيرمان يحاول بقوة أن يجدد عقد اللاعب معه لفترة طويلة، لكن مبابي يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل وليس مهتما بتجديد العقد.

وألمح التقرير إلى أن بطل كأس العالم 2018 مع فرنسا لا يشعر بالسعادة في باريس سان جيرمان، بل وقد أظهر غضبه حينما تم استبداله ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي بل وتجاهل مدربه توماس توخيل.

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وأشارت "ماركا" إلى أن اللاعب ينتظره صيف كبير لأن ريال مدريد يستعد لصرف الكثير من الأموال لضمه خلال الصيف المقبل.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو بعد عام من الإعارة التي كلفت الأول 35 مليون يورو، ثم دفع بعد ذلك 145 مليون يورو لضمه بعقد يمتد حتى صيف 2022.

مبابي صاحب الـ20 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 5 آخرين.

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