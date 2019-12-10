ساري: تحقيق يوفنتوس لـ دوري الأبطال لن يكون سهلا

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن تحقيق فريقه للقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لن يكون سهلا.

أندريا أنجيلي رئيس السيدة العجوز أكال المديح لمدربه، وقال: "هذا الصيف تحدثنا مع (المدير الرياضي فابيو) بارتيتشي، و(نائب الرئيس بافل) نيدفيد لمحاولة فهم ما الذي سيحدث لمستقبل يوفنتوس، وشخص واحد استمع لنا وآمن بنا".

وأضاف خلال عشاء النادي احتفالا بأعياد الميلاد "في أول مؤتمر صحفي له استدعى الرغبة الكبيرة التي أردناها. نتقاسم نفس الشغف العارم في يوفنتوس مع ماوريسيو الذي قبل تحديا صعبا ولكن معا نقدر على الفوز".

ورد ساري "من الواضح أن هذا تحد مهم بالنسبة لي، وقد أصبح صعبا منذ قبولي المهمة لأنني قدمت إلى ناد حقق الكثير من البطولات".

مدرب نابولي الأسبق تابع "نحت صفحة جديدة في تاريخ ناد مليء بالبطولات والإنجازات أمر صعب على أحد شخص. نريد مواصلة الفوز في إيطاليا وأن نصبح أكثر تنافسية في أوروبا".

وأكمل "في إيطاليا تشعر أن تحقيق الدوري الإيطالي بات التزاما، في أوروبا لا نشعر بنفس الشيء ولكن نشعر أنه تحد عظيم أن نجعل الجميع في يوفنتوس سعيد".

ساري أتم "لن يكون الأمر سهلا، ولكن سعيد بتواجدي هنا وعلي قبول التحدي".

ويتصدر البيانكونيري المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، ليضمن التأهل إلى دور الـ16.

وفي الدوري الإيطالي تراجع يوفنتوس للمركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر.

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