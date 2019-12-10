موندو ديبورتيفو: راكيتيتش أقنع برشلونة بقدراته ولن يرحل في يناير

أقنع إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة بقدراته وقيمته ما دفع النادي للعزوف عن فكرة بيعه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

إيفان راكيتيتش النادي : برشلونة برشلونة

وقال التقرير إن اللاعب الذي لفت أنظار عدد من الأندية الإيطالية وبعضها كان يسعى لضمه في يناير، قد أقنع الفريق بفضل مستواه المتميز مؤخرا والإشارات في برشلونة تلمح إلى استمراره مع الفريق.

وكان الدولي الكرواتي صاحب الـ31 عاما محور الحديث في الصيف على خلفية انضمامه إلى باريس سان جيرمان كجزء من صفقة نيمار.

وانضم النجم الكرواتي إلى برشلونة قادما من إشبيلية في صيف 2014 بمبلغ 18 مليون يورو.

ويمتد عقد راكيتيتش مع برشلونة حتى صيف 2021، وكان كل من ميلان وإنتر ميلان يرغبان في ضمه.

وشارك الكرواتي خلال الموسم الجاري في 14 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات صنع خلالها هدفين.

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