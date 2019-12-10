تقرير: ديشامب يجدد عقده مع فرنسا حتى 2023

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 14:34

كتب : FilGoal

ديشامب

قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا سيجدد تعاقده مع الديوك حتى 2023.

وأشارت الصحيفة الموثوقة إلى بقاء ديشامب على رأس القيادة الفنية لأبطال العالم لما بعد مونديال قطر 2022 إذ سيجدد حتى يناير من العام التالي.

وينتهي العقد الحالي لمدرب مارسيليا السابق في الصيف المقبل.

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وذكرت لو باريزيان أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل التجديد.

ويقود ديشامب الديوك الفرنسية منذ يوليو 2012، وتوج رفقتهم بمونديال 2018 بعد التغلب على كرواتيا 4-2 في النهائي.

وقبلها بعامين كان قوسين أو أدنى من التتويج ببطولة يورو 2016 على أرضه وبين جماهيره قبل أن تصرع تسديدة البرتغالي إيدير آماله في الأوقات الإضافية، ليتوج رفاق كريستيانو رونالدو بالذهب.

وخاض ديشامب إجمالا 100 مباراة مع فرنسا، حقق الفوز في 65 وخسر 17، وسجل فريقه 196 هدفا واستقبلت شباكه 83 هدفا.

لاعب يوفنتوس وتشيلسي الأسبق سبق له تدريب أندية موناكو والبيانكونيري ومارسيليا.

وكانت فترته الذهبية كمدرب للأندية رفقة فريقه السابق مارسيليا الذي أحرز معه لقب الدوري الفرنسي 2009-2010، و3 ألقاب في كأس الرابطة ولقبي سوبر محلي، بينما فاز مع فريق الإمارة موناكو بكأس الرابطة في 2003.

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