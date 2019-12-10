مدرب سالزبورج عن صدام ليفربول: لنرى بحق اللعنة كم نحن جيدين

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 13:52

كتب : FilGoal

جيسي مارش - مدرب سالزبورج

بدا جيسي مارش المدير الفني لريد بول سالزبورج متحمسا لمواجهة ليفربول يوم الثلاثاء في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المدرب الأمريكي تحدث مع صحيفة "ميرور" البريطانية عن الصعوبات التي واجهته في النمسا بشأن تعلم الألمانية، ولفت إلى تطور فريقه على عدة أصعدة.

وقال صاحب الـ46 عاما: "أظن أنه من المهم للغاية تفهم ثقافة البلد التي تعمل فيها وبالتأكيد اللغة التي تعد جزءا منها، لذا عملت بكد قدر الإمكان لتعلم الألمانية".

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وأضاف "أُدرب بالألمانية والأمر صعب للغاية. أحرص على أن أكون متواصلا جيدا بالإنجليزية التي أفضل بكثير فيها وأدرك وأحس كل كلمة، الأمر أصعب بكثير بالألمانية ولكني أحاول".

مارش أشار "كذلك هنكك تأقلم مع الثقافة يجعلك تفهم الناس أكثر وكيف يعملون ويفكرون ويتكلمون وهذا جزء كبير من طريقتي كمدرب".

وأوضح بشان تطور فريقه "لدينا العديد من اللاعبين الصغار في فريقنا وعليهم معرفة أن ارتكاب الأخطاء أمر طبيعي فهو جزء من عملية التطور والتعلم من الأخطاء، وإن كنت تتحدث الألمانية بطلاقة واستمعت لي فحرفيا ستجد خطأ في كل جملة".

وأكمل "علي أن أثق في طاقمي واستعين بهم كثيرا، ولقد ساعدوني على ملئ الفراغات. كرتي الألمانية أفضل من حياتي، يمكنني أن أوجه الفريق للطريقة التي نريد أن نلعب بها بشكل أفضل ثم أطلب وجبة في مطعم. آمل أن أصبح أفضل في الجانبين".

وعن مواجهة ليفربول "فرصة جيدة لاختبار أنفسنا بعد 5 أو 6 أشهر. لقد عملنا طوال ذلك معا ولنرى بحق اللعنة كم نحن جيدين".

ويتصدر الريدز ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط فيما يحتل سالزبورج المركز الثالث برصيد 9 نقاط.. جولة حاسمة ستحدد من سيعبر منهما إلى الدور التالي.

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