مران الزمالك - راحة لعبد الشافي وشيكابالا.. تعليمات خاصة للمدافعين قبل مواجهة بيراميدز

حصل الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي على راحة من تدريبات فريق الزمالك اليوم الثلاثاء بإذن من الجهاز الفني.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وغاب شيكابالا عن مران الفريق لليوم الثاني على التوالي بسبب نزلة برد قوية عانى منها اللاعب.

أما عبد الشافي فحصل على إذن من الجهاز الفني بسبب ظروف خاصة وينتظم في التدريبات الجماعية غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويلعب بيراميدز أمام الزمالك في السابعة والنصف من مساء بعد غد الخميس على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة فنية مع اللاعبين خلال المران لشرح بعض الأمور الخاصة استعدادا لبيراميدز.

ومنح سامي الشيشيني تعليمات خاصة للاعبي خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام من أجل مواجهة بيراميدز.

وطالب الشيشيني المدافعين بضرورة التركيز والضغط بشكل معين على لاعبي الهجوم لاستخلاص الكرة دون أخطاء.

ما التشكيل الأمثل لمواجهة الزمالك؟

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