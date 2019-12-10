قرعة دوري أبطال كونكاكاف.. غياب حامل اللقب في بطولة قارية تدوم 79 يوما

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 12:07

كتب : إسلام أحمد

مونتيري بطلا لدوري أبطال الكونكاكاف (من حساب النادي الرسمي)

79 يوما هي مدة بطولة دوري أبطال الكونكاكاف (قارة أمريكا الشمالية) والتي تضم 16 فريقا يتنافسون على اللقب القاري المؤهل لكأس العالم للأندية 2020.

البطولة تبدأ في 18 فبراير وتنتهي في السابع من مايو 2020، وهو ما يجلعها البطولة الأقصر على مستوى البطولات القارية، إذ تقام بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا (قارة أستراليا) بين يناير ومايو.

ويغيب مونتييري المكسيكي حامل اللقب والذي يشارك في كأس العالم للأندية 2019 عن المسابقة إذ لم يصل لنهائي مرحلتي كلاوسورا وأبرتورا الدوري المكسيكي الموسم الماضي.

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وتحمل أندية المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية العدد الأكبر من المشاركين، إذ يشارك 4 أندية من كل دولة، فيما تُقسم المشاركة على الأندية الـ 8 الأخرى بين باقي الدول.

وتقام المسابقة بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب بدءا من دور الـ 16 وحتى المباراة النهائية.

وتشهد مواجهات ثمن النهائي مباراة واحدة أطرافها من المكسيك والولايات المتحدة، إذ يلتقي كلوب ليون المكسيكي مع لوس أنجلوس الذي يدربه بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق والذي يرافقه زكي عبد الفتاح مدرب الحراس، والذي يشارك لأول مرة في تاريخه بالبطولة القارية.

وجاءت المباريات دور الآتي:

سابريسا الكوستاريكي × مونتريال إمباكت الكندي

أولمبيا الهندوراسي × سياتل ساوندرز الأمريكي

سان كارلوس الكوستاريكي × نيويورك سيتي الأمريكي

أليانزا (جواتيمالا) × أونال تيجيريس المكسيكي

كلوب ليون المكسيكي × لوس أنجلوس الأمريكي

بورتمور يونايتد الجامايكي × كروز أزول المكسيكي

كوميونيكيشنس (جواتيمالا) × كلوب أمريكا المكسيكي

موتاجوا الهندوراسي × أتلانتا يونايتد الأمريكي

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ويعد كلوب أمريكا النادي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب مقابل 6 لكروز أزول.

وتسيطر أندية المكسيك على اللقب منذ 2006، إذ كان نادي سابريسا الكوستاريكي آخر الفائزين باللقب عام 2005.

ومنذ ذلك الحين شارك كل من مونتييري وباتشوكا 4 مرات في كأس العالم للأندية، ومن خلفهم كلوب أمريكا برصيد 3 مشاركات، ونيكاكسا وأتلنتي وكروز أزول برصيد مشاركة واحدة.

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