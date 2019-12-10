الأهلي يختتم استعداداته لـ وادي دجلة.. ومواعيد مبدئية لعودة معلول ومتولي

يختتم الأهلي استعداداته لمواجهة وادي دجلة بمران أخير في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

ويعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي ستتوجه إلى أحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

ويلعب الأهلي أمام وادي دجلة في السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة بالدوري المصري.

ويعقد فايلر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم لشرح نقاط قوة وضعف فريق دجلة وتوجيه التعليمات للاعبين.

وعقد فايلر جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وتحديد موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

وتحدد بشكل مبدئي عودة علي معلول للتدريبات الجماعية عقب مباراة وادي دجلة بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له والتعافي من إصابة العضلة الضامة.

ومن المقرر عودة محمود متولي للمران الجماعي خلال أسبوعين بعد تعافيه من إصابة تمزق العضلة الخلفية.

ما التشكيل الأمثل لمواجهة دجلة؟

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