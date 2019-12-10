مقصية أراسكايتا وهيمنة فلامنجو على جوائز الأفضل في الدوري البرازيلي 2019

سيطر لاعبو فلامنجو على جوائز موسم 2019 للدوري البرازيلي عقب التتويج باللقب لأول مرة منذ 10 مواسم كاملة.

الفريق الذي يطير خلال أيام لخوض مباريات كأس العالم للأندية حصد جميع الجوائز الممكنة في حفل الأفضل للدوري البرازيلي الموسم المنصرم.

9 لاعبين لفريق فلامنجو من أصل 11 لاعبا تواجدوا في التشكيل المثالي لموسم 2019 بينما جاء الثنائي الباقي من فريق أتليتكو باراناينيسي بطل كأس البرازيل.

وجاء التشكيل المثالي للدوري البرازيلي 2019:

حراسة المرمى: سانتوس (باراناينسي)

الدفاع: رافينيا - رودريجو كايو - بابلو ماري - فيليبي لويس (جميعهم من فلامنجو)

الوسط: برونوجيماريش (باراناينسي) - جيرسون - إيفرتون روبيرو - جيورجان دي أراساكايتا

الهجوم: برونو هنريكي - جابريل باربوسا

وحصد برونو هنريكي جائزة أفضل لاعب في الموسم بعدما سجل 21 هدفا وصنع 3، بعد أسابيع من حصد جائزة أفضل لاعب في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

فيما تسلم البرتغالي جورج جيسوس جائزة أفضل مدير فني في المسابقة وتسلمها من أسطورة التدريب البرازيلية ماريو زاجالو الفائز بلقب كأس العالم 1958 و1962 كلاعب و1970 كمدير فني.

واحتفظ هدف جيورجان دي أراساكيتا من ضربة مقصية في شباك سيارا في أغسطس الماضي بجائزة أفضل هدف في الموسم.

VALE A PENA VER DE NOVO! O golaço de BICICLETA do @GiorgiandeA foi eleito o mais bonito do #BrasileirãoNoEI. Dê o play e veja essa obra de arte! pic.twitter.com/DtkgYM2o67 — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) December 10, 2019

ويستعد فلامنجو للمنافسة على اللقب الرابع موسم 2019، بعدما حص لقب كامبيانتو كاريوكا، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس، إذ ينتظر الفائز من مواجهة الهلال السعودي والترجي التونسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أن فلامنجو إلى جانب كل من سانتوس وبالميراس وأتليتكو باراناينسي وساو باولو وكورنثيانز وجريميو وإنترناسيونال ضمنوا المشاركة الموسم المقبل في كوبا ليبرتادوريس 2020.

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