مقصية أراسكايتا وهيمنة فلامنجو على جوائز الأفضل في الدوري البرازيلي 2019

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 11:42

كتب : إسلام أحمد

فلامنجو - الدوري البرازيلي

سيطر لاعبو فلامنجو على جوائز موسم 2019 للدوري البرازيلي عقب التتويج باللقب لأول مرة منذ 10 مواسم كاملة.

الفريق الذي يطير خلال أيام لخوض مباريات كأس العالم للأندية حصد جميع الجوائز الممكنة في حفل الأفضل للدوري البرازيلي الموسم المنصرم.

9 لاعبين لفريق فلامنجو من أصل 11 لاعبا تواجدوا في التشكيل المثالي لموسم 2019 بينما جاء الثنائي الباقي من فريق أتليتكو باراناينيسي بطل كأس البرازيل.

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وجاء التشكيل المثالي للدوري البرازيلي 2019:

حراسة المرمى: سانتوس (باراناينسي)

الدفاع: رافينيا - رودريجو كايو - بابلو ماري - فيليبي لويس (جميعهم من فلامنجو)

الوسط: برونوجيماريش (باراناينسي) - جيرسون - إيفرتون روبيرو - جيورجان دي أراساكايتا

الهجوم: برونو هنريكي - جابريل باربوسا

وحصد برونو هنريكي جائزة أفضل لاعب في الموسم بعدما سجل 21 هدفا وصنع 3، بعد أسابيع من حصد جائزة أفضل لاعب في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

فيما تسلم البرتغالي جورج جيسوس جائزة أفضل مدير فني في المسابقة وتسلمها من أسطورة التدريب البرازيلية ماريو زاجالو الفائز بلقب كأس العالم 1958 و1962 كلاعب و1970 كمدير فني.

2019 Brasileirão Award

واحتفظ هدف جيورجان دي أراساكيتا من ضربة مقصية في شباك سيارا في أغسطس الماضي بجائزة أفضل هدف في الموسم.

ويستعد فلامنجو للمنافسة على اللقب الرابع موسم 2019، بعدما حص لقب كامبيانتو كاريوكا، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس، إذ ينتظر الفائز من مواجهة الهلال السعودي والترجي التونسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أن فلامنجو إلى جانب كل من سانتوس وبالميراس وأتليتكو باراناينسي وساو باولو وكورنثيانز وجريميو وإنترناسيونال ضمنوا المشاركة الموسم المقبل في كوبا ليبرتادوريس 2020.

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