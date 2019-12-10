كرة سلة - الأهلي وسبورتنج يختتمان مجموعات بطولة إفريقيا لأندية السيدات

تختتم مساء اليوم الثلاثاء مباريات دور المجموعات ببطولة إفريقيا لأندية السيدات لكرة السلة المقامة في مصر حتى 14 ديسمبر.

ويلعب الأهلي في السادسة مساء أمام فيروفيارو الموزمبيقي حامل لقب النخسة الأخيرة، بينما يلعب سبورتنج أمام إم إف إم النيجيري في الثامنة والربع.

وتقام جميع مباريات اليوم على صالة 3 باستاد القاهرة كالآتي:

إنيرجي البنيني × إنتر كلوب الأنجولي (1:30 ظهرا)

فاب الكاميروني × سي إن إس إس الكونغولي (3:45 عصرا)

الأهلي × فيروفيارو (6:00 مساء)

سبورتنج × إم إف إم النيجيري (8:15 مساء)

وترتيب المجموعات كالآتي قبل الجولة الأخيرة:

المجموعة الأولى:

إنتر كلوب الأنجولي 4 نقاط

سبورتنج 3 نقاط

إم إف إم 3 نقاط

إنيرجي 2 نقطة

المجموعة الثانية:

الأهلي 4 نقاط

فيروفيارو 4 نقاط

فاب 2 نقطة

سي إن إس إس 2 نقطة

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