قرعة دوري أبطال آسيا.. الهلال مع شباب الأهلي والنصر يواجه السد

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دوري أبطال آسيا لعام 2020 والتي أسفرت عن تواجد الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي الإماراتي في المجموعة الثانية.

وتتواجد 3 أندية عربية في مجموعة واحدة، هي الثالثة، والتي تضم الدحيل القطري والتعاون السعودي والشارقة الإماراتي.

فيما أوقعت القرعة فريقي السد القطري والنصر السعودي في مجموعة واحدة، والأمر ذاته مع فريقي الوحدة الإماراتي.

وستبدأ الجولات الإقصائية المؤهلة لدور الـ32 من البطولة في الفترة من 14

وتنطلق أولى مباريات دور المجموعات في الفترة من 10 إلى 12 فبراير المقبل، وتقام آخر جولات ذلك الدور في الفترة من 4 إلى 6 مايو 2020.

وجاءت مجموعات الفرق العربية في البطولة كالتالي:

الأولى: الوحدة – الشرطة – الفائزان من المباراة الإقصائية الرابعة والثانية لغرب آسيا

الثانية: الهلال السعودي – شباب الأهلي – باختاكور الأوزبكستاني – الفائز من المباراة الإقصائية الثالثة لغرب آسيا.

الثالثة: الدحيل – التعاون – الشارقة – بيرسيبوليس الإيراني

الرابعة: صيبهان الإيراني – السد – النصر- الفائز من المباراة الإقصائية الأولى لغرب آسيا

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وجاءت القرعة كاملة على النحو التالي:

The draw for the AFC Champions League 2020 group stage has ben done! Some feisty groups there! 🔥#ACL #ACL2020 pic.twitter.com/PfhopEQOw1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) December 10, 2019

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