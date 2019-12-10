عمرو زكي: مصطفى محمد يشبهني كثيرا وأتمنى أن يكون أفضل مني.. هذه نصيحتي له

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 11:27

كتب : أحمد الخولي

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في مرمى الاتحاد

يتفق عمرو زكي مهاجم مصر الأسبق مع الجماهير المصرية التي أطلقت لقب البلدوزر الجديد على مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبي.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عمرو زكي في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "مصطفى محمد مشروع مهاجم مميز، أداءه بالفعل يشبهني كثيرا وأتمنى أن يكون أفضل مني شخصيا".

وأضاف زكي "مصطفى صاحب بنيان قوي وتوقعاته جيدة داخل منطقة الجزاء ويتميز بحب زملائه له داخل وخارج الملعب مما يجعلهم يبحثون عنه لتمرير الكرة لثقته في قدرته على تسجيل الأهداف".

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وتابع "مصطفى محمد يستحق أن يطلق عليه عمرو زكي جديد، لكن عليه أيضا أن يستفيد من خبرتي ويبدأ من حيث انتهيت".

ووجه زكي نصيحته لمصطفى محمد قائلا: "عليك ألا تفكر فيما قدمته لأنك مازلت في بداية مشوارك ولم تقدم أي شيء حتى الآن".

وشدد "عليك بالتركييز والعمل على تطوير نفسك لأنك لم تقدم سوى 20% فقط من إمكانياتك وعليك أيضا بتطوير الأداء في الاستلام والتسلم وإنهاء الهجمات".

وكشف زكي "حاول مصطفى محمد أن يتواصل معي أكثر من مرة في الفترة الماضية لكن اعتذر له لانشغالي برحلة علاج خارج مصر، لكنني سأتواصل معه مستقبلا".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يكون لدينا أكثر من نجم في المنتخب الأولمبي مثل مصطفى محمد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد صبحي وغيرهم".

وتألق مصطفى محمد في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما وسجل 4 أهداف في 5 مباريات حقق بهم لقب هداف البطولة.

وبدأ يشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للزمالك وخاض 11 مباراة مع الفارس الأبيض وسجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

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