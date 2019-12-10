عبد الحفيظ: غدر الكرة يؤجل حسابات يناير.. نرفض تعديل لائحة الاستبدال حتى لو لمصلحة الأهلي

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي على أن الحديث عن ملف اللاعبين الراحلين في يناير أمر سابق لأوانه خوفا من غدر الكرة.

كما رفض عبد الحفيظ فكرة تعديل لائحة الاستبدال المقررة من قبل انطلاق الموسم حتى لو كان ذلك في مصلحة الأهلي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "الحديث عن صفقات يناير أمر سابق لأوانه، هناك مستجدات يومية تحدث وتفرض علينا حسابات خاصة".

وأضاف مدير الكرة "غدر الكرة يدفعنا للانتظار، لا يمكن أن نتوقع ما سيحدث غدا فمثلا إصابة حمدي فتحي جاءت في وقت وصل فيه اللاعب لمستوى جيد".

وكشف عبد الحفيظ "بالطبع هناك نظرة لبعض الأسماء والمراكز لكن الأولوية ستكون لمصلحة الفريق وسيتم الإعلان عن الصفقات بمجرد إتمامها".

وبالحديث عن الراحلين شدد عبد الحفيظ "لم يتحدث رينيه فايلر عن ذلك فهو نادر ما يتكلم وهذا أمر إيجابي، لذلك كل ما يقال مجرد اجتهادات".

وتابع "لعبنا 4 مباريات فقط في الدوري من أصل 34 جولة لذلك الوقت مازال مبكر جدا".

وعن لائحة الاستبدال قال عبد الحفيظ: "يحق لنا استبدال 2 من اللاعبين في القائمة المحلية ويمكننا قيد 3 آخرين في القائمة الإفريقية".

وشدد مدير الكرة بالأهلي "نحن مع النظام الذي بدأت به المسابقة حتى إذا كان ذلك التعديل لمصلحة الأهلي".

وتابع "طالبنا قبل بداية الموسم بقرارات متدرجة في عدد اللاعبين المقيدين بقوائم الأندية، لكن فرض علينا قيد 30 لاعبا وتضررنا كثيرا بالاستغناء عن لاعبين مميزين".

وأضاف "وكذلك ماديا قمنا بالاستغناء مجانا عن بعض اللاعبين أو إعارة آخرين بمبالغ أقل بكثير من قيمتهم السوقية".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "إذا كيف سيتم تعويض الأهلي عن ذلك؟ بالطبع ضد التعديل في وسط الموسم".

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