كلوب: هذه الطريقة الأمثل لإيقاف خطورة هالاند

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بخطورة إيرلينج هالاند مهاجم سالزبورج قبل مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء، لكنه يعلم كيفية إيقافه.

وتظل المجموعة الخامسة التي ينافس فيها الريدز مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، حين يحل حامل لقب دوري الأبطال ضيفا على سالزبورج ويستضيف نابولي منافسه جينك.

وقال كلوب عن هالاند في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنه يبلغ من العمر 19 عامًا فقط وهو لاعب استثنائي، ولكن كيف لك أن تدافع أمام مهاجم جيد؟ بالطبع عليك أن تمنع الكرات من الوصول إليه".

وأضاف "هالاند يتميز بانطلاقاته بالكرة ومراوغاته أيضًا، وأرى أنه لاعب موهوب وبكل تأكيد ينتظره مستقبل مشرق".

وواصل المدرب الألماني "هالاند ليس اللاعب الوحيد المميز في صفوف سالزبورج، فهناك أيضًا لاعبين ممتازين من اليابان وكوريا الجنوبية والمجر".

المهاجم الشاب الذي سجل 28 هدفًا خلال 21 مباراة هذا الموسم لفت أنظار كل فرق أوروبا الكبرى مؤخرا.

وأكمل "إنهم فريق قوي وأنا معجب به كثيرًا، ولكن علينا أن نظهر بمستوى يؤهلنا للوصول للمراحل الإقصائية. كما قلت سابقًا، إذا نجح سالزبورج في التغلب علينا، فسيستحقون التأهل بدلًا منا، والعكس صحيح".

وعما إذا كان يشعر بالتوتر قبل المباريات الكبيرة، أوضح "لا أكون عصبيًا قبل المباريات الكبيرة، ولكن يمكنني أن أقول أنني أشعر بترقب شديد لتلك المباريات. لقد تعلمت التعامل مع هذا النوع من الضغط طوال سنوات عملي وبت أدرك أن هذه اللحظات لن تكون نهاية المطاف! لقد خضت العديد من المباريات المهمة وخسرت الكثير منها، ولكن في السنوات الأخيرة سارت الأمور بطريقة أفضل".

واستمر "يمكننا جميعًا أن نرى كيف تطور سالزبورج كفريق في السنوات الأخيرة، وأنا سعيد للغاية من أجل ماركو روز، فلقد قام بعمل كبير في النادي. سالزبورج يخلق العديد من الفرص للشباب، ليس فقط في كرة القدم وإنما في الرياضات الأخرى أيضًا، وهذا أمر مميز".

وأتم "لقد قاتلوا كثيرًا في الماضي من أجل الوصول إلى اللعب في دوري الأبطال، وها هم أمام فرصة للتأهل للمراحل الإقصائية، وهذا إنجاز كبير بكل تأكيد".

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ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويُحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فهو 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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