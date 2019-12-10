9 قرارات من مجلس إدارة الأهلي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عدة قرارات وذلك بعد اجتماع المجلس اليوم الإثنين.

وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا يوم الإثنين في فرع النادي بالشيخ زايد؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة الحالية.

وأتخذ مجلس إدارة الأهلي 9 قرارات، يستعرضها FilGoal.com كما جاءت نُشرت على الموقع الرسمي لـ النادي:

** تشكيل لجنة قانونية برئاسة محمود فهمي لإعداد مشروع العقود التي سيتم إبرامها مع شركة استادات بشأن "وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045" على أن يتم الانتهاء من مشروع هذه العقود قبل نهاية الشهر الجاري.

** تشكيل لجنة فنية وتسويقية برئاسة سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لحفظ الحقوق التسويقية بالنادي في مشروع" وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045" وكذلك التزامات النادي في هذا الشأن تجاه شركة استادات القائمة على المشروع.

** تشكيل لجنة مالية برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق للإشراف على الجوانب المالية على مشروع " وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045" وتحديد طرق التعامل المالي مع شركة استادات وكيفية سداد مستحقات النادي في الأوقات التي سيتم الاتفاق عليها خلال فترة التعاقد.

** تشكيل لجنة برئاسة محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، للقيام بالتنسيق والإشراف الكامل على التعديلات التي سيتم إجراءها على استاد السلام وطرق التشغيل بعدما حصل النادي على حق انتفاع استاد السلام ضمن مشروع " وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045".

** تكليف سامح على كامل، المستشار الهندسي بإعداد تقرير شامل عن كافة الجوانب الهندسية الخاصة بمجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع وبحث احتياجات حمام السباحة الفنية مع تكليفه بإعداد تقرير مماثل عن نادي طيبة بالأقصر الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع ورفع التقريرين لمجلس الإدارة خلال الأيام القادمة.

** تشكيل لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة للإشراف الكامل على التطوير الذي سيتم على مجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم من جانب شركة استادات وبحث طرق التشغيل والاحتياجات المطلوبة لفرق النادي الرياضية.

** توجيه التهنئة لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي بعدما تلقى المجلس خطابا بحصول الفريق على جائزة اتحاد الاتحادات الإفريقية " اوكسا " تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك بعد حصول الفريق لمدة 10 سنوات على بطولة إفريقيا، وهذه الجائزة تمثل أفضل إنجاز لفريق رياضي نسائي .

** تكليف إدارة الإعلام بالتنسيق مع الإدارة المالية وإدارة التسويق، وبإشراف مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالبدء في الإجراءات الخاصة بهذا التحول الرقمي لتعظيم إيراداته، مع تقديم تقارير شهرية للعرض على المجلس .

** التجديد للسادة المديرين والمتعاقدين مع النادي والذين ينتهي تعاقدهم في 31 ديسمبر الحالي لمدة عام جديد.

طالع أيضا

القرار النهائي ضد أجيري في قضية التلاعب

أزمة جديدة لـ النجم الساحلي

تفاصيل إصابة نجم مازيمبي

هل يُجدد عبد الله السعيد عقده مع بيراميدز؟

لا أولمبياد لا كأس عالم.. إيقاف روسيا عن المحافل الرياضية 4 سنوات