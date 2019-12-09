هندرسون: لن نكون في نزهة أمام سالزبورج.. الخبرة والثقة ينصفان ليفربول

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 23:14

كتب : FilGoal

ليفربول - أبطال أوروبا - توتنام

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أن الخبرة والثقة العالية سيقفان في صف فريقه حين يلاقي سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وتظل المجموعة الخامسة التي ينافس فيها الريدز مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، حين يحل حامل لقب دوري الأبطال ضيفا على سالزبورج ويستضيف نابولي منافسه جينك.

وقال هندرسون عن الضغط الواقع على ليفربول لحسم التأهل: "لقد أثبتنا أكثر من مرة أننا يمكننا إنجاز المهمة، ولكن هذا لا يعني أننا سنكون في نزهة في مباراة الثلاثاء".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تعلمنا الكثير من خلال مشاركاتنا السابقة في البطولة واكتسبنا الخبرات، وأصبحنا نعرف جيدًا ما ينبغي علينا فعله. لدينا ثقة كبيرة في إمكانياتنا، وإذا استطعنا أن نقدم أداءً قويًا، سنحقق نتيجة إيجابية".

وعما تعلمه ليفربول من مواجهته الأولى ضد الفريق النمساوي أوضح "سالزبورج فريق قوي، وأمكن للجميع رؤية ذلك من خلال مشاركتهم الحالية في النسخة الحالية ومباراتهم ضدنا في أنفيلد.

وأتم "إنهم يجيدون القيام بالهجمات المرتدة ويتميزون بتنظيمهم الدفاعي الجيد. لقد قمنا بتحليل مباراة الذهاب ووقفنا على الأمور التي نحتاج لتحسينها، ونتمنى أن نقدم مباراة أفضل يوم الثلاثاء".

ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويُحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فهو 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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