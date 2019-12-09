ليلة_الأبطال - إنتر ضد برشلونة.. هل تستغل كتيبة كونتي غياب ميسي؟

غياب ليونيل ميسي عن المشاركة ضد إنتر قد يكون فرصة للفريق الإيطالي في الظفر ببطاقة الصعود للأدوار الإقصائية لدور المجموعات. لما لا؟ وسجل النتائج يُشير إلى ذلك.

إنتر يستضيف برشلونة في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا في مباراة فضل فيها إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني إراحة ميسي بعدما ضمن الصعود.

برشلونة بـ11 نقطة ضمن صدارة المجموعة، أما إنتر بـ 7 نقاط فلم يضمن الصعود بعد، لكن تحقيق الفوز يجعله يتأهل دون النظر لنتيجة مباراة بروسيا دورتموند - مُنافس إنتر على بطاقة الصعود بـ 7 نقاط- وسلافيا براج، حيث يتفوق إنتر على الفريق الألماني لفارق الأهداف بينهما في مباراتي الذهاب والإياب. فإنتر فاز ذهابا بهدفين دون رد وخسر إيابا 3-2.

مواجهة برشلونة فالفيردي دون ميسي قد تجعل إنتر في موقف قوي فأنطونيو كونتي لن يضطر للدفاع بأكثر من لاعب للحد من خطورة الفائز بالكرة الذهبية، ولأن برشلونة سيفتقد لنجمه الذي حسم له مباريات سلتا فيجو وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال ولولا وجود ميسي لكانت اختلفت النتيجة كما أنه سيفتقد لمن يصنع 2.8 فرصة للتسجيل في المباراة ويكمل 7.8 مرواغة في اللقاء وصنع 3 أهداف وسجل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

فميسي غاب عن برشلونة في 5 مواجهات، منهم 3 مباريات خارج كامب نو، خسر في واحدة وتعادل الأخرى وانتصر فقط على خيتافي.

كما أن برشلونة حل ضيفا على إنتر في الموسم الماضي لدور المجموعات في غياب لميسي وانتهت المباراة بالتعادل، وهي النتيجة التي تؤهل إنتر إذا تعادل بروسيا دورتموند في ألمانيا مع سلافيا براج الذي حصد على نقطتيه خارج ملعبه ضد برشلونة وإنتر.

*التشكيل المتوقع:

إنتر

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دييجو جودين - ميلان سكرينار - ستيفان دي فراي

الوسط: دانيلو دي أمبروزو - بورخا فاليرو - مارسيلو بروزوفيتش - ماتياس فيتشينو - كريستيانو بيراجي

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

برشلونة

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجي روبيرتو - صامويل أومتيتي - كليمينت لونجليه - فيربو جونيور

الوسط:فرينكي دي يونج - إيفان راكيتيتش - أرتورو فيدال

الهجوم: أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - لويس سواريز

*حكم اللقاء:

أسند الاتحاد الأوروبي إدارة المباراة للحكم الهولندي بيورن كيبورس.

صاحب الـ45 عاما لديه 49 مباراة سابقة في دوري أبطال أوروبا، وفي النسخة الحالية أدار 3 مباريات وأشهر خلالهم 6 بطاقات صفراء واحتسب ركلة جزاء.

وسبق لكيوبرس إدارة 8 مباريات لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، فاز فيهم في 3 وتعادل 4 وخسر مرة.

فيما لم يقم بإدارة أي مباريات لإنتر في دوري أبطال أوروبا.

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