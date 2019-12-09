مؤتمر فالفيردي: غياب ميسي أفضل لـ برشلونة ضد إنتر

شرح إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أسباب استبعاده لنجم الفريق ليونيل ميسي من قائمة مباراة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر ميلان مساء غدا الثلاثاء، في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بالنظر إلى الجدول الزمني للمباريات فأنا ببساطة أفعل ما هو أفضل للفريق".

وأضاف "يجب أن أشرح دائما سبب وجود أو غياب بعض اللاعبين، جوردي ألبا ونيلسون سيميدو لم يحصلا على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة، أما ميسي فضلنا حصوله على راحة ولا شيء أكثر من ذلك".

وشدد "نحن نعرف جميعا من هو ميسي وما يعينه بالنسبة لنا، ولكننا أيضا قدمنا مباريات جيدة بدونه".

وأكمل فالفيردي "أتمنى أن أرى إنتر يقدم أفضل مستوى ممكن في المباراة، إنهم الآن على قمة الدوري الإيطالي وفي لقاء الذهاب جعلوا الأمور صعبة علينا، جئنا إلى هنا للمنافسة ومحاولة الفوز عليهم".

وكشف "نيتو سيحرس مرمى برشلونة في المباراة، إنه حارس عظيم ولم يتمكن من المشاركة معنا حتى الآن".

وبسؤاله عن مستقبل أرتور فيدال مع الفريق رد قائلا: "لم أتحدث بشأنه مع أي شخص في النادي، ونحن الآن لسنا في فترة انتقالات".

وضمن برشلونة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بتصدره للمجموعة السابعة في البطولة برصيد 11 نقطة.

بينما يأتي إنتر في المركز الثاني بـ7 نقاط بالتساوي مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ويحتل سلافيا براج التشيكي المركز الرابع بنقطتين.

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