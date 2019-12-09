خاص شيكابالا يوضح لـ في الجول سبب غيابه عن تدريبات الزمالك

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 21:37

كتب : أحمد مصطفى

شيكابالا - الزمالك - المقاصة

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك عن سبب غيابه عن تدريبات الفريق الأبيض اليوم الاثنين.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال شيكابالا لـFilGoal.com: "أعاني من ارتفاع درجة حرارتي".

وواصل "طبيب الفريق منحني إجازة من التدريبات بموافقة المدير الفني والمدير الإداري".

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ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان شيكابالا شارك بديلا في الفوز الأخير على بريميرو دي أجوستو الأنجولي 2-0 في دوري أبطال إفريقيا.

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