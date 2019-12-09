كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك عن سبب غيابه عن تدريبات الفريق الأبيض اليوم الاثنين.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال شيكابالا لـFilGoal.com: "أعاني من ارتفاع درجة حرارتي".

وواصل "طبيب الفريق منحني إجازة من التدريبات بموافقة المدير الفني والمدير الإداري".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان شيكابالا شارك بديلا في الفوز الأخير على بريميرو دي أجوستو الأنجولي 2-0 في دوري أبطال إفريقيا.

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