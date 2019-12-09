جوارديولا: ليفربول وبرشلونة وريال مدريد أقوى من سيتي حاليا

يبدو أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يدرك جيدا صعوبة الموسم الذي يعيشه فريقه، مشددا على أن السماوي لا يقارن حاليا بفرق مثل ليفربول وريال مدريد.

وتراجع مانشستر سيتي عن سباق صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول قبل نهاية النصف الأول من الموسم، ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الريدز بعد مرور 16 جولة من المسابقة.

وقال بيب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC عن الخسارة الأخيرة على يد مانشستر يونايتد: "يونايتد لديه القدرة على الدفاع والقيام بالهجمات المرتدة السريعة وكان علينا تقبل ذلك".

وأضاف "هذا هو المستوى الذي نواجه به ليفربول ومانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس. إنها الفرق التي يتعين علينا مواجهتها والواقع أننا ربما لم نتمكن الآن من التنافس معهم".

وأكمل المدرب الإسباني "ربما نحتاج أن نتعايش مع هذا الوضع حاليا ونتحسن كفريق، علينا قبول الواقع الآن وتحسينه".

سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين ضمن التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات.

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