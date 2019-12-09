في الدرجة الثانية – تعثر سيراميكا ومنتخب السويس وانتصار هام لـ القناة

تعثر منتخب السويس بالتعادل السلبي بدون أهداف مع الداخلية في افتتاح مباريات الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية في مجموعة القاهرة.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمدرب منتخب السويس الجديد تامر مصطفى.

ووصل رصيد منتخب السويس إلى 11 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في المجموعة فيما يأتي الداخلية سادسا بتسع نقاط.

سيراميكا X كوكاكولا

وفي لقاء آخر تعادل سيراميكا مع كوكاكولا إيجابيا بهدف لمثله.

سجل لسيراميكا شادي حسين وجاء هدف تعادل كوكاكولا عن طريق أحمد سعيد.

فيما أهدر أحمد حسن لاعب كوكاكولا فرصة الفوز بعدما فشل من التسجيل من ركلة جزاء حصل عليها فريقه.

كما شهدت المباراة طرد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا.

ويتصدر سيراميكا المجموعة بـ17 نقطة أما كوكاكولا فوصل إلى تسع نقاط في المركز الثامن.

القناة X الزرقا

وحقق القناة فوزا هاما على منافسه الزرقا بثلاثية مقابل لا شيء في مواجهة بين مدربي الفريق أبناء الإسماعيلي حمزة الجمل مع الأول وعطية صابر مع الثاني.

سجل للقناة شريف أشرف وعلي شوقي وإسلام نبيل من ركلة جزاء.

ووصل رصيد القناة إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة بـ12 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصدارة.

أما الزرقا فيحتل المركز الأخير بنقطتين فقط.

الحمام X أبو قير للأسمدة

وفي ختام الجولة السابعة في مجموعة بحري حقق الحمام في أول ظهور لمدربه مجدي طلبة الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف دون رد سجله يايا كونيه.

وشهدت المباراة طرد لاعب الحمام محمود علاء ولاعب أبو قير أحمد حسني.

ووصل رصيد الحمام إلى سبع نقاط في المركز العاشر.

أما أبو قير فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز السابع.

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