الزمالك ينفي استبعاد محمد عيد من الجهاز الطبي للفريق الأول

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 18:17

كتب : FilGoal

محمد عيد - الزمالك

نفى نادي الزمالك ما تردد مؤخرا حول استبعاد محمد عيد من الجهاز الطبي للفريق الأول للفارس الأبيض.

وخرجت بعض التقارير الصحفية الأخيرة لتزعم باستبعاد محمد عيد من الجهاز الطبي لـ الزمالك بعد عودة بعثة الفريق من الكونغولي بعد لقاء مازيمبي، وهو ما نفاه النادي.

وأصدر الزمالك بيانا أشار من خلاله إلى "لا صحة على الإطلاق حول استبعاد محمد عيد من الجهاز الطبي لـ الزمالك".

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"هو مستمر في عمله بشكل طبيعي مع الفريق وكان متواجدا في المران الصباحي".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في السابعة والنصف مساءً في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات.

بينما بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.

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الزمالك في الدوري محمد عيد

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