توقع مباريات الدوري المصري واربح FIFA20

قبل انطلاق جولة جديدة من الدوري المصري، يقدم لك FilGoal.com جائزة جديدة في مسابقة التوقعات.

يوم الثلاثاء تنطلق مباريات الجولة السابعة، ابدأ بتوقعها لتربح FIFA20.

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توقع مباريات الدوري المصري من الجولة 7 إلى الجولة 11، صاحب أكبر عدد من النقاط في التحدي سيربح لعبة FIFA20.

جوائز مسابقة التوقعات مستمرة، في الدوري المصري، الدوري الإنجليزي، دوري أبطال إفريقيا، وقريبا في دوري أبطال أوروبا.

هيا توقع المباريات عبر حاسبك بالضغط هنا

وتستطيع التوقع هنا عبر هاتفك (أندرويد)

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