ماركا: ريال مدريد مهدد بسبب اللعب النظيف.. وقد يبيع 4 من نجومه في يناير

يبدو أن ريال مدريد سيكون مضطرا لبيع عدد من نجومه من أجل موازنة حساباته للموسم الجاري وتجنب الوقوع تحت طائلة قانون اللعب المالي النظيف، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن ريال مدريد يجب عليه أن يبيع لاعبين بما يصل إلى مبلغ 170 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 178 مليون يورو، من أجل موازنة حساباته لموسم 2019-2020.

وألمحت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن النادي الملكي قد بدأ بالفعل منذ فترة الاستعداد لبيع عدد من نجومه، لكنه قد يتجه لبيع جيمس رودريجيز وجاريث بيل وماريانو دياز وبراهيم دياز خلال شهر يناير المقبل لموازنة حساباته وتجنب القانون.

ريال مدريد خلال الموسم الجاري ضم لاعبين بقيمة 307.5 مليون يورو، وباع لاعبين بقيمة 130 مليون يورو.

قانون اللعب المالي النظيف تم تقديمه للاتحاد الأوروبي عام 2009 وتم العمل به بداية من موسم 2011-2012، وبموجبه فالنادي الذي تزيد مصاريفه عن وارداته يكون عرضة لعقوبة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ بالتحذير ثم تصل لمنع المشاركة في المسابقات الأوروبية وربما عقوبات أكثر.

ريال مدريد يستعد لمواجهة كلوب بروج في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، فيما يواجه فالنسيا في الدوري الإسباني يوم الأحد.

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