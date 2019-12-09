دخل أحمد علي مهاجم بيراميدز ضمن اهتمامات نادي إنبي لتدعيم هجومه في يناير المقبل.

وعلم FilGoal.com أن إنبي الباحث عن تدعيم المنطقة الهجومية وضع أحمد علي ضمن خياراته، في انتظار قرار حلمي طولان المدير الفني للفريق بشأن العمل على التعاقد معه أو صرف النظر.

علي اقترب من الرحيل عن بيراميدز، بعد معركة كلامية مع مدربه سيباستيان ديسابر.

الفرنسي برر في تصريحاته عدم مشاركة أحمد علي مع بيراميدز لأنه لا يناسب طريقته وأنه يتمنى له التوفيق في مستقبله. (طالع تصريحات ديسابر بالكامل من هنا)

في المقابل، رد أحمد علي عبر FilGoal.com على ديسابر: "توصلت لاتفاق مع بيراميدز منذ 3 أسابيع لأرحل عن النادي في يناير".

وأضاف "وقعت في بداية الموسم مع بيراميدز لمدة 3 سنوات وأخوض موسمي الأول مع الفريق، ويبدو أنه أيضا سيكون الأخير".

وأكمل "ولكن قبل أن أرحل عن النادي يجب أن أوضح الكثير من الأمور".

وأوضح أحمد علي "في بداية الموسم فسخت تعاقدي مع المقاولون من أجل الانضمام لصفوف بيراميدز ووقتها رشحني حسام البدري رئيس النادي السابق لديسابر، ووافق المدرب الفرنسي على انضمامي للفريق".

وتعجب قائلا "كيف يقول الآن أنني غير مناسب لطريقته وهو من وافق على انضمامي لبيراميدز".

وكشف "عقدت جلستين مع مسؤولي بيراميدز واتفقنا معا على رحيلي في يناير المقبل".

وأتم تصريحاته "ولكني سأرحل وفقا لشروطي الخاصة وسوف انضم للنادي الذي أريده ولن أدخل في صفقات تبادلية مع أي لاعب آخر".

وانضم أحمد علي لصفوف بيراميدز بداية الموسم الحالي بعد فسخ تعاقده مع نادي المقاولون العرب.

وحصل أحمد علي البالغ من العمر 33 عاما على لقب هداف الدوري الموسم الماضي مع الفريق الأصفر بعدما سجل 18 هدفا.

ويبحث إنبي صاحب المركز الـ16 في الدوري عن حل يزيد أهدافه من معدل 0.6 هدف في المباراة، حيث حصد 4 نقاط من 6 مباريات.

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