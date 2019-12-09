يحتاج خالد بوطيب مهاجم الزمالك لعملية جراحية في الركبة، حسبما أوضح مصدر من داخل النادي.

خالد بوطيب النادي : الزمالك الزمالك

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأمر المؤكد الآن، هو أن المهاجم المغربي يحتاج لإجراء جراحة في الركبة".

ولكن، هل يقوم الزمالك بتحمل نفقة الجراحة في ظل احتمالية رحيل اللاعب عن النادي في يناير؟

المصدر أوضح: "لم يصدر قرار من الزمالك في هذا الشأن، وسيتم تنسيق الأمر في الفترة المقبلة".

FilGoal.com علم في وقت سابق أن بوطيب مرشح بقوة للخروج من قائمة الزمالك في يناير المقبل، في وقت ظهرت فيه تقارير تشير إلى محاولة الزمالك إنهاء التعاقد بالتراضي.

صاحب الـ32 عاما انضم للزمالك في الشتاء الماضي من مالاتياسبور التركي.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

ويملك بوطيب 8 أهداف دولية مع منتخب المغرب في 20 مشاركة بقميص أسود الأطلس.

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