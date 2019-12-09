ديسابر: كارتيرون مميز.. سنهاجم الزمالك والأمور ستختلف عن نهائي الكأس

تحدث سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك في الدوري، مشيرا إلى "المباراة ستكون مختلفة تماما عن لقاء نهائي الكأس".

الزمالك يواجه بيراميدز في السابعة والنصف مساءً يوم الخميس في الجولة السابعة من الدوري المصري.

آخر مواجهة جمعت بين الزمالك وبيراميدز كانت في نهائي الكأس وانتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل لا شيء.

وقال ديسابر: "مواجهة الزمالك ستكون مفتوحة وسنحاول التسجيل أكثر من مرة".

وأضاف في تصريحاته عقب لقاء انتصار بيراميدز على نواذيبو في كأس الكونفدرالية "الزمالك فريق رائع مثله مثل الأهلي واللعب أمام أحدهما يكون دائما صعبا للغاية".

وتابع "الزمالك فريق رائع ويمتلك لاعبين رائعين للغاية إلى جانب مدرب مميز مثل كارتيرون".

وأشار "أعرف كارتيرون جيدا وهو مدرب رائع للغاية ووجوده مفيد لـ الزمالك. المواجهة ستكون صعبة للغاية ومن الصعب أن يُغير كارتيرون كل شيء في أسبوع واحد".

وأردف "لكننا سنلعب مباراة هجومية أمام الزمالك. المباراة ستكون مختلفة تماما عن لقاء نهائي الكأس الذي كان بدايتي مع بيراميدز، على عكس الوقت الحالي. الأمور مختلفة وشخصية الفريق ستظهر بصورتها المميزة أمام الزمالك".

وكشف ديسابر جاهزية عبد الله السعيد للمشاركة أمام الزمالك، قائلا: "السعيد جاهز للقاء الزمالك ولديه الرغبة والحماس للعب تلك المواجهة. لا يمكنني الحديث عن مستوى عبد الله السعيد لأنه خارج التقييم كونه أفضل لاعب في الدوري".

وأكمل حديثه قائلا: "الكل جاهز لمواجهة الزمالك ولا إصابات في صفوفنا".

وأتم "لن نتنازل عن الانتصار أمام الزمالك".

بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات. الزمالك في المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 5 مواجهات.

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