ديسابر: كارتيرون مميز.. سنهاجم الزمالك والأمور ستختلف عن نهائي الكأس

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 00:02

كتب : عاطف شادي

بنشرقي يسجل الهدف الثالث لـ الزمالك في بيراميدز

تحدث سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك في الدوري، مشيرا إلى "المباراة ستكون مختلفة تماما عن لقاء نهائي الكأس".

الزمالك يواجه بيراميدز في السابعة والنصف مساءً يوم الخميس في الجولة السابعة من الدوري المصري.

آخر مواجهة جمعت بين الزمالك وبيراميدز كانت في نهائي الكأس وانتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل لا شيء.

أخبار متعلقة

الإسماعيلي: لا نفكر في مواجهة بيراميدز.. نُركز على أمر واحد فقط بالفيديو – بيراميدز يقسو على نواذيبو بسداسية ويستعيد صدارة مجموعة الكونفدرالية أحمد علي لـ في الجول ردا على ديسابر: هو من اختارني في بيراميدز.. وسأرحل بشروطي

وقال ديسابر: "مواجهة الزمالك ستكون مفتوحة وسنحاول التسجيل أكثر من مرة".

وأضاف في تصريحاته عقب لقاء انتصار بيراميدز على نواذيبو في كأس الكونفدرالية "الزمالك فريق رائع مثله مثل الأهلي واللعب أمام أحدهما يكون دائما صعبا للغاية".

وتابع "الزمالك فريق رائع ويمتلك لاعبين رائعين للغاية إلى جانب مدرب مميز مثل كارتيرون".

وأشار "أعرف كارتيرون جيدا وهو مدرب رائع للغاية ووجوده مفيد لـ الزمالك. المواجهة ستكون صعبة للغاية ومن الصعب أن يُغير كارتيرون كل شيء في أسبوع واحد".

وأردف "لكننا سنلعب مباراة هجومية أمام الزمالك. المباراة ستكون مختلفة تماما عن لقاء نهائي الكأس الذي كان بدايتي مع بيراميدز، على عكس الوقت الحالي. الأمور مختلفة وشخصية الفريق ستظهر بصورتها المميزة أمام الزمالك".

وكشف ديسابر جاهزية عبد الله السعيد للمشاركة أمام الزمالك، قائلا: "السعيد جاهز للقاء الزمالك ولديه الرغبة والحماس للعب تلك المواجهة. لا يمكنني الحديث عن مستوى عبد الله السعيد لأنه خارج التقييم كونه أفضل لاعب في الدوري".

وأكمل حديثه قائلا: "الكل جاهز لمواجهة الزمالك ولا إصابات في صفوفنا".

وأتم "لن نتنازل عن الانتصار أمام الزمالك".

بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات. الزمالك في المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 5 مواجهات.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك من هنا

طالع أيضا

جديد مصير كهربا والانتقال لـ الأهلي

هل الأهلي في مفاوضات مع "الرباعي الخارق"

تفاصيل اتفاقية الأهلي واستاد السلام.. وموعد تفعيل التعاقد

شاهد - طرد كريم حافظ في انتصار قاتل لـ النني

المصري يتألق في الكونفدرالية

في الدوري بيراميدز الزمالك ديسابر

نرشح لكم

أخر الأخبار

المباراة انتهت قبل موعدها بـ 5 دقائق بسبب الشغب.. كروزيرو إلى الدرجة الثانية البرازيلية‎ 6 ساعة | أمريكا
ديسابر ردا على أحمد علي: لست من تعاقد معه 6 ساعة | مصر
المقاولون: لا نريد أحمد علي إطلاقا.. نبحث عن الأخلاق قبل أي شيء 6 ساعة | الدوري المصري
ديسابر: كارتيرون مميز.. سنهاجم الزمالك والأمور ستختلف عن نهائي الكأس 6 ساعة | مصر
بالفيديو - الانتصار الثاني على التوالي.. ميلان يهزم بولونيا بصعوبة 7 ساعة | أوروبا
مسعود لـ في الجول: تاريخ المصري لا يقارن مع أي فريق في المجموعة.. سنقاتل لتحقيق الكونفدرالية 7 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك