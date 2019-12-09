بعد خسارة الكأس.. جيرارد: الفيديو انتزع شيئا من كرة القدم لكن للأسف غير موجود هنا

تمنى ستيفن جيرارد مدرب جلاسجو رينجرز لو كانت تقنية الفيديو موجودة في نهائي كأس الدوري الاسكتلندي الذي خسره بهدف جدلي أمام غريمه اللدود سيلتيك يوم الأحد.

ورغم أن الفيديو (VAR) لو كان موجودا لأنصف فريق النجم السابق لليفربول، إلا أن جيرارد ليس مناصرا كبيرا لاستخدامه.

وقال جيرارد (39 عاما) بعد المباراة:"ثلاثة لاعبين من سيلتيك كانوا متسللين لكن للأسف نلعب في بلد لا يوجد فيه VAR. أعتقد أن الفيديو انتزع شيئا من اللعبة، لذا سأكذب إن قلت أني أحبذ استخدامه بنسبة 100%".

واستدرك لاعب إنجلترا السابق "لكني أعلم أن الحكام يحتاجون لمساعدة لأن هناك أشياء كبيرة كثيرة، ليس فقط بالنسبة لفريقنا. على الأقل، تتوقع أن يرصد الحكم المساعد لاعبا من الثلاثة الذين كانوا متسللين".

على ملعب هامدن بارك بالعاصمة جلاسجو خسر رينجرز الكأس بهدف كريستوفر جوليين في الدقيقة 60.

وكانت المواجهة أول نهائي في مسيرة جيرارد كمدرب لكن سيلتيك حرمه التتويج.

ويقود جيرارد فريق رينجرز منذ صيف عام 2018.

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