خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: الحديث عن رحيل صالح جمعة سابق لأوانه.. فايلر لم يحسم الأمر بعد

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 08:35

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاصة - صالح جمعة

قبل شهر إلا أيام على سوق الانتقالات الشتوية يحدد كل فريق أي مراكز يحتاج تدعيمها ومن اللاعبين الذين لم يعد لوجودهم جدوى داخل النادي.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

ومع اقتراب محمود عبد المنعم "كهربا" من ارتداء القميص الأحمر، لم يحدد بعد الأهلي هل سيستغني عن لاعبين أم لا في يناير المقبل.

وردا على تقارير زعمت أن الأهلي استقر على بيع لاعبه صالح جمعة، شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في القلعة الحمراء أن المدرب ريني فايلر لم يقرر الأمر بعد.

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وقال لاعب الأهلي السابق في حديثه لـFilGoal.com:"الحديث عن رحيل صالح أو أي لاعب آخر سابق لأوانه".

وأضاف "فايلر هو من سيحسم هذا الأمر. الأهلي يحتاج لاستبعاد لاعبين إثنين من قائمته لإزاحة مكان للجدد الذين قد ينضمون في يناير".

وأتم "الجهاز الفني بقيادة فايلر يعكف حاليا على تحديد اللاعبين".

علم FilGoal.com أن كهربا، اللاعب الأسبق لإنبي والزمالك والاتحاد السعودي، بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للأهلي. (التفاصيل)

وليشارك في المباريات لابد أن يستبعد النادي لاعبا من قائمته ليدخل كهربا (25 عاما) بدلا منه.

وخرج صالح جمعة (26 عاما) من حسابات فايلر، فلم يشارك اللاعب الأسبق لإنبي والفيصلي السعودي في أي مباراة تحت قيادة المدير الفني السويسري.

وآخر لقاء شارك فيه صالح مع الأهلي يعود إلى 17 أغسطس الماضي حين خسر الفريق، تحت قيادة مارتين لاسارتي، أمام بيراميدز بهدف في الدور ثمن النهائي لكأس مصر.

وانضم صالح للأهلي في صيف 2015 وأعاره النادي لمدة نصف موسم إلى الفيصلي في يناير 2018.

وشارك صالح في 50 مباراة مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز وسجل 8 أهداف وأرسل 12 تمريرة حاسمة.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة مضيفه وادي دجلة يوم الأربعاء في الجولة السابعة من الدوري.

برأيك، ما التشكيل الأنسب للأهلي ليبدأ مواجهة دجلة؟

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