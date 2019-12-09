المباراة انتهت قبل موعدها بـ 5 دقائق بسبب الشغب.. كروزيرو إلى الدرجة الثانية البرازيلية‎

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 00:35

كتب : إسلام أحمد

كروزيرو البرازيلي

سيذوق نادي كروزيرو البرازيلي طعم المشاركة في الدرجة الثانية من الدوري المحلي لأول مرة في تاريخه بدءا من الموسم المقبل عقب هبوطه بشكل رسمي في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي.

في 2016 كانت أندية ساو باولو وفلامنجو وسانتوس وإنترناسيونال وكروزيرو لم تهبط من قبل، بنهاية العام وقع إنترناسيونال بطل كأس العالم للأندية 2006 في المحظور وهبط لأول مرة في تاريخه وعاد بعد عام وحيد.

والآن كروزيرو سار على حذوه وتقلصت القائمة التاريخية إلى 3 أندية فقط عقب هبوط الثعالب.

أخبار متعلقة

كروزيرو.. السقوط إلى الهاوية رسميا – سيني "الحارس الهداف" مديرا فنيا لـ كروزيرو البرازيلي دون أن يفصح عن هويته.. نجل رونالدينيو ينجح في اختبارات كروزيرو تقرير برازيلي: رودريجينو يقترب من نادي كروزيرو

كروزيرو دخل مواجهة بالميراس ثالث ترتيب الدوري هدفه الوحيد الفوز مع تعثر منافسه سيارا أمام بوتافوجو في الجولة الأخيرة بالخسارة من أجل البقاء والإفلات من الهبوط.

وحدث ما كان يهابه الجميع رغم الصلوات التي تلاها المشجعين لتفادي الهبوط، زي رافائيل تقدم لبطل الموسم الماضي في الدقيقة 57، وقبل 7 دقائق من نهاية اللقاء قتل دودو أحلام جماهير الأزرق بهدف ثان.

جماهير كروزيرو احتشدت في ملعب "مينيراو" زاد غضبها وبدأت في تحطيم كل ما في المدرجات غضبا من الهبوط التاريخي ما أدى لقيام الشرطة بإطلاق قنابل الغاز ورصاصات مطاطية لتفريق الجماهير كما طالبت إدارة الملعب من الجماهير إخلائه للحفاظ على أرواحهم.

ملعب شهد من 5 سنوات هزيمة تاريخية لمنتخب البرازيل أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في كأس العالم 2014، أصبح شاهدا على هبوط كروزيرو التاريخي، بينما قرر الحكم إنهاء المباراة قبل 5 دقائق بسبب الشغب في المدرجات.

النادي بدأ موسمه بشكل جيد إذ فاز ببطولة ولاية مينيراو لكنه فضيحة الفساد التي ألمّت برئيسه وعددا من أعضاء النادي في مايو الماضي مع بداية مسابقة الدوري قلبت الأوضاع رأسا على عقب.

ورغم تعاقب أكثر من مدرب أبرزهم روجيرو سيني وأبيل براجا ومن قبلهم مانو مينيزيس إلا أن الفريق فشل في الحفاظ على لقب كأس البرازيل الحائز عليه في آخر عامين وودع بطولة كوبا ليبرتادوريس من دور الـ 16. (طالع التفاصيل)

ويضم كروزيرو في صفوفه كل من البرازيلي فريد وتياجو نيفيز لاعب الهلال السعودي السابق ورودريجينو لاعب بيراميدز السابق.

في 2020 سينافس الثعالب في الدرجة الثانية إما أن يعودوا مجددا بأسرع طريقة أو يصبح النادي المتوج بلقبين لـ كوبا ليبرتادوريس عبر تاريخه طي النسيان.

وهبط كروزيرو رفقة أندية شابيكوينسي وسي اس أيه وأفاي للدرجة الثانية.

طالع أيضا

جديد مصير كهربا والانتقال لـ الأهلي

هل الأهلي في مفاوضات مع "الرباعي الخارق"

تفاصيل اتفاقية الأهلي واستاد السلام.. وموعد تفعيل التعاقد

شاهد - طرد كريم حافظ في انتصار قاتل لـ النني

المصري يتألق في الكونفدرالية

كروزيرو البرازيلي كروزيرو في البرازيل

نرشح لكم

أخر الأخبار

ليونبيرج بعد فوز أرسنال: الانتصار يعود للاعبين فقط وليس لي.. وبيبي لاعب مدهش 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أوزيل عن ليونبيرج: ممتنون لوجوده معنا.. كان لاعبا ولذلك يفهمنا جيدا 2 ساعة | أوروبا
#ليلة_الأبطال - ليفربول ضد سالزبورج.. في انتظار سيناريو صلاح ونابولي مرة أخرى 3 ساعة | تقرير في الجول
كلوب: هذه هي الطريقة الأمثل لإيقاف خطورة هالاند 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
9 قرارات من مجلس إدارة الأهلي 3 ساعة | مصر
بالفيديو – أخيرا تذوقوا طعم الانتصار.. أرسنال ينفجر في 9 دقائق أمام وست هام 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 2 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك