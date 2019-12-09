المباراة انتهت قبل موعدها بـ 5 دقائق بسبب الشغب.. كروزيرو إلى الدرجة الثانية البرازيلية‎

سيذوق نادي كروزيرو البرازيلي طعم المشاركة في الدرجة الثانية من الدوري المحلي لأول مرة في تاريخه بدءا من الموسم المقبل عقب هبوطه بشكل رسمي في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي.

في 2016 كانت أندية ساو باولو وفلامنجو وسانتوس وإنترناسيونال وكروزيرو لم تهبط من قبل، بنهاية العام وقع إنترناسيونال بطل كأس العالم للأندية 2006 في المحظور وهبط لأول مرة في تاريخه وعاد بعد عام وحيد.

والآن كروزيرو سار على حذوه وتقلصت القائمة التاريخية إلى 3 أندية فقط عقب هبوط الثعالب.

كروزيرو دخل مواجهة بالميراس ثالث ترتيب الدوري هدفه الوحيد الفوز مع تعثر منافسه سيارا أمام بوتافوجو في الجولة الأخيرة بالخسارة من أجل البقاء والإفلات من الهبوط.

وحدث ما كان يهابه الجميع رغم الصلوات التي تلاها المشجعين لتفادي الهبوط، زي رافائيل تقدم لبطل الموسم الماضي في الدقيقة 57، وقبل 7 دقائق من نهاية اللقاء قتل دودو أحلام جماهير الأزرق بهدف ثان.

جماهير كروزيرو احتشدت في ملعب "مينيراو" زاد غضبها وبدأت في تحطيم كل ما في المدرجات غضبا من الهبوط التاريخي ما أدى لقيام الشرطة بإطلاق قنابل الغاز ورصاصات مطاطية لتفريق الجماهير كما طالبت إدارة الملعب من الجماهير إخلائه للحفاظ على أرواحهم.

IMAGENS FORTES! Crianças chorando, torcedor sendo carregado para o gramado sangrando, muitas bombas, spray de pimenta... O Esporte Interativo flagrou as cenas lamentáveis, direto do gramado do Mineirão, após o rebaixamento do Cruzeiro. pic.twitter.com/QlKyS3WUbu — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) December 8, 2019

ملعب شهد من 5 سنوات هزيمة تاريخية لمنتخب البرازيل أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في كأس العالم 2014، أصبح شاهدا على هبوط كروزيرو التاريخي، بينما قرر الحكم إنهاء المباراة قبل 5 دقائق بسبب الشغب في المدرجات.

النادي بدأ موسمه بشكل جيد إذ فاز ببطولة ولاية مينيراو لكنه فضيحة الفساد التي ألمّت برئيسه وعددا من أعضاء النادي في مايو الماضي مع بداية مسابقة الدوري قلبت الأوضاع رأسا على عقب.

ورغم تعاقب أكثر من مدرب أبرزهم روجيرو سيني وأبيل براجا ومن قبلهم مانو مينيزيس إلا أن الفريق فشل في الحفاظ على لقب كأس البرازيل الحائز عليه في آخر عامين وودع بطولة كوبا ليبرتادوريس من دور الـ 16. (طالع التفاصيل)

ويضم كروزيرو في صفوفه كل من البرازيلي فريد وتياجو نيفيز لاعب الهلال السعودي السابق ورودريجينو لاعب بيراميدز السابق.

في 2020 سينافس الثعالب في الدرجة الثانية إما أن يعودوا مجددا بأسرع طريقة أو يصبح النادي المتوج بلقبين لـ كوبا ليبرتادوريس عبر تاريخه طي النسيان.

وهبط كروزيرو رفقة أندية شابيكوينسي وسي اس أيه وأفاي للدرجة الثانية.

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