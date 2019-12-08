بالفيديو - الانتصار الثاني على التوالي.. ميلان يهزم بولونيا بصعوبة

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 23:48

كتب : FilGoal

ميلان

حقق فريق ميلان الانتصار الثاني على التوالي له في الدوري الإيطالي للمرة الثانية هذا الموسم، وفاز على مضيفه بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ15 من المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى النقطة 20 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتجمد رصيد بولونيا عند النقطة 16 في المركز الـ12.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها ميلان مرتين متتاليتين في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في الجولتين الثانية والثالثة.

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تقدم ميلان في الدقيقة 15 بهدف سجله المهاجم كريستوف بيونتيك من ركلة جزاء، ثم أضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

قبل أن يسجل بولونيا هدفه الأول في الدقيقة 40 عن طريق ثيو هيرنانديز لاعب ميلان بالخطأ في مرماه.

ومع بداية الشوط الثاني وفي أول دقيقة سجل ميلان هدفه الثالث بتسديدة رائعة من بونافينتورا.

وفي الدقيقة 84 حصل بولونيا على ركلة جزاء نفذها نيكولا سانسوني بنجاح مسجلا هدف فريقه الثاني.

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