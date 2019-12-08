شدد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي إن فريقه لا يفكر في مواجهة بيراميدز في كأس مصر في الوقت الحالي.

وقال المنياوي: "كل تركيزنا في الوقت الحالي على مواجهة مصر للمقاصة في الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لا نفكر الآن على الإطلاق في لقاء بيراميدز في الكأس، بل نصب كامل تركيزنا على مواجهة المقاصة".

وتابع "نعتمد على سياسة الاستعداد لكل لقاء على حده، لضمان عدم تشتيت اللاعبين خاصة أننا نخوض 3 بطولات هذا الموسم".

وأتم "نسعى لنقل مشوارنا الإيجابي في البطولة العربية وكأس مصر لـ الدوري المصري".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء في الجولة السابعة من الدوري المصري، بينما يلعب مع بيراميدز في دور الـ 16 في كأس مصر في لقاء لم يتحدد موعده حتى الآن.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من 6 مباريات.

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