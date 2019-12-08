بالفيديو - البحرين تكسر نحس المركز الثاني وتخطف خليجي 24 من السعودية

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 20:27

كتب : محرر في الجول

محمد الرميحي نجم البحرين

توج منتخب البحرين ببطولة خليجي 24 بالفوز على السعودية 1-0 اليوم الأحد.

وبعد 4 مرات حل فيهم منتخب البحرين في الوصافة، توج فرسان دلمون بالبطولة للمرة الأولى في قطر.

وسجل محمد الرميحي هدف التتويج للبحرين في الدقيقة 69.

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وجاء الهدف بعد تمريرة من يمين الملعب ثم عرضية من مهدي حميدان إلي داخل منطقة الجزاء ليسدد محمد الرميحي الخالي من الرقابة الكرة وتسكن الشباك.

وأهدر سلمان الفرج نجم المنتخب السعودى ركلة جزاء في الدقيقة 12 من زمن المباراة.

يذكر أن منتخب البحرين حل في المركز الثاني في نسخ 1970 و1982 و1992 و2003 واللاتي أقيمت بنظام النقاط.

وانضم منتخب البحرين لقائمة المنتخبات التي توجت بالبطولة ويتصدرها منتخب الكويت بالتتويج 10 مرات.

فيما بقى منتخب اليمن الوحيد الذي لم يتوج بالبطولة من قبل.

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