أحمد ياسر: مع احترامي لبيراميدز لكن المصري أكبر.. وهذا سر النجاعة الهجومية

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 20:23

كتب : أحمد العريان

أحمد ياسر يحتفل بهدف المصري في الإسماعيلي

كشف أحمد ياسر مهاجم النادي المصري، سر نجاعة الفريق الهجومية في الكونفدرالية الإفريقية.

المصري فاز على إينوجو رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أحمد ياسر في تصريحات لقناة بي إن سبورت عقب اللقاء: "في المصري لا نهتم بمسجلي الأهداف، لكن نهتم بالفوز وتجميع النقاط لفريقنا".

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وأضاف "نجاعة المصري الهجومية؟ نلعب سويا باستمرار ونفضل مصلحة الفريق. إيهاب جلال عقب كل حصة تدريبية يخصص فقرة للمهاجمين لتحسين إتمامهم للهجمات أمام المرمى.

وعن مواجهة بيراميدز في الجولة المقبلة، قال ياسر "مع احترامي لبيراميدز لكن المصري أكبر. كتاريخ وكنتائج نحن أكبر، ولا نهدف سوى للفوز مهما كان منافسنا سواء في الدوري أو في الكونفدرالية".

أحمد ياسر سجل هدفا في فوز المصري على رينجرز. هدف هو الرابع لصاحب الـ28 عاما في الكونفدرالية هذا الموسم.

ويلتقي المصري مع بيراميدز يوم 29 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

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