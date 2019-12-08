رودجرز: فاردي يستطيع الضغط على 4 مدافعين وسرعته لم تقل منذ 5 سنوات

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 19:36

كتب : FilGoal

فاردي - ليستر سيتي - أستون فيلا

أشاد برندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي بمهاجم فريقه جايمي فاردي هداف الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بعدما سجل هدفين في شباك أستون فيلا.

جايمي فاردي

النادي : ليستر سيتي

ليستر سيتي

وسجل فاردي ثنائية في فوز ليستر سيتي على أستون فيلا بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي.

وقال رودجرز عقب المباراة: "فاردي لاعب مميز للغاية لدرجة أنك إذا طلبت منه الضغط على 4 لاعبين في وقت واحد سيفعل ذلك".

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وأضاف "لكننا لا نريده أن يركض أكثر من أي لاعب آخر".

وأكمل "فاردي يمثل تهديدا حقيقيا في خط الهجوم لأي دفاع آخر، إنه شرس للغاية عندما يمتلك الكرة والشيء الوحيد الذي يخاف منه المدافعين هو السرعة، وهذا الرجل سريع جدا كما رأيت يستطيع أن يركض لأكثر من 10 ياردات في لحظات".

وواصل "فاردي سرعته لم تقل منذ 5 سنوات، إنه قوة كبيرا لنا في الهجوم ويتمتع أيضا بالذكاء لأنه يعود لوسط الملعب لمساعدة زملائه في الدفاع ويحافظ على لياقته البدنية طوال المباراة، وهذا هو التمتع الذي نريده في الفريق".

وأتم تصريحاته "إنه يعطي أي فريق ثقة كبيرة وعندما يكون لديك مهاجم بقدرات فاردي فأنت تعلم أنه لا يحتاج للكثير من الفرص ليسجل الأهداف".

ويتصدر جايمي فاردي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا.

بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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