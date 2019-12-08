توخيل عن لقطته مع مبابي: على الجميع احترام قراراتي

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 19:02

كتب : FilGoal

توخيل - مبابي - سان جيرمان

تحدث توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن لقطة غضب كيليان مبابي أمام مونبلييه.

باريس سان جيرمان انتصر على مونبلييه بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 17 من الدوري الفرنسي.

الفريق الباريسي تأخر في النتيجة أولا قبل أن يغضب ويسجل ثلاثية عن طريق نيمار ومبابي وإيكاردي. لكن ذلك لم يكن أبرز ما في المباراة، بل لقطة خروج مبابي غاضبا.

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توخيل قرر إخراج مبابي في الدقيقة 89، إلا أن الأخير ظهر غاضبا من التغيير.

فما رأي توخيل في لقطة مبابي؟ يُجيب مدرب سان جيرمان: "كيليان لم يرغب أبدا في مغادرة أرض الملعب".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة leparisien الفرنسية "من الطبيعي أن يرغب أي لاعب في الاستمرار في الملعب، ومبابي لم يكن يرغب في الخروج".

وتابع "قررت استبدال مبابي في الدقيقة 90 وإشراك تشوبو موتينج لأنه يستحق اللعب. علينا احترام ذلك وعلى الجميع احترام قراراتي".

وأكمل حديثه قائلا: "مبابي كان غاضبا ولم يكن سعيدا بالخروج من الملعب، ولكن في النهاية الأمر لم يتخط ذلك. مجرد غضب وانتهى".

الجوهرة مبابي صاحب الـ 20 عاما انضم إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة في البداية قادما من موناكو في 2017، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي.

منذ انضمامه لـ سان جيرمان، سجل مبابي 72 هدفا وصنع 37 خلال ظهوره في 102 مباراة بقميص سان جيرمان.

في الموسم الحالي، سجل مبابي 12 هدفا وصنع 5 خلال مشاركته في 15 لقاء فقط.

ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان حتى صيف 2022 مع محاولات من النادي الباريسي لتجديد عقد كيليان المتوج بكأس العالم مع فرنسا.

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