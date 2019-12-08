تقرير: يونايتد يواجه منافسة قوية من تشيلسي على ضم سانشو

يواجه مانشستر يونايتد منافسة قوية للغاية من تشيلسي على ضم جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الشاب، والذي يسعى النادي اللندني لحسم صفقة ضمه خلال السوق الشتوية المقبلة في يناير. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن تشيلسي يجهز عرضا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم الجناح الدولي الإنجليزي صاحب الـ19 عاما.

وانضم صاحب الـ19 عاما إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي في صيف 2017 من مانشستر سيتي بمبلغ 7.84 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك الدولي الإنجليزي خلال الموسم الجاري في 20 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10 آخرين.

ولعب سانشو منذ أكتوبر 2018 في 11 مباراة دولية بقميص منتخب الأسود الثلاثة سجل خلالها هدفين.

الدولي الإنجليزي كان ضمن أولويات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن يبدو أن الشياطين الحمر سيضطرون للتحرك مبكرا من أجل ضمه.

وكان تشيلسي قد تقدم باستئناف قد قرار حرمانه من ضم لاعبين في نافذتي انتقالات، قوبل بالموافقة وأصبح للنادي اللندني الحق في ضم لاعبين خلال شهر يناير.

ولا يبدو أن ذلك هو الخبر الوحيد الذي يجب أن يقلق يونايتد أو يدفعه للإسراع من عملية ضم اللاعب، إذ أن صحيفة "إندبندنت" البريطانية قالت إن دورتموند وصل إلى طريق مسدود مع لاعبه ويسعى لبيعه في يناير. (طالع التفاصيل)

ويعد الشيء الوحيد الذي اتفق عليه دورتموند مع سانشو هو أن اللاعب يرغب في الرحيل والنادي يريد بيعه في أسرع وقت.

كيف انهارت العلاقة؟

المهاجم الإنجليزي شعر بـ"الإهانة وأنه تمت التضحية به" بعد استبداله خلال خسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 4-0 في الدوري خلال شهر نوفمبر الماضي.

سانشو لم يبد غضبا حتى تألق ضد بادربورن في المباراة التالي بعدما سجل وصنع في تعادل أسود الفيستفاليا بنتيجة 3-3.

لكن الصراع بين الطرفين تفاقم سريعا بعد تنامي شعور لديه أنه راحل لا محالة وأنه كبش فداء الإدارة للجماهير، ما جعله يرغب في الرحيل خلال شهر يناير وليس لالصيف.

سانشو أيضا أصبح يتأخر عن تدريبات دورتموند، وآخرها كان قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.

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