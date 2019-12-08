لن يغيب فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي رغم تلقيه الإنذار الثاني في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا، وفقا لما كشفه مصدر في النادي لـFilGoal.com.

فرجاني ساسي تلقى إنذارا أمام مازيمبي، قبل أن يتلقى إنذارا ثانيا اليوم السبت أمام بريميرو دي أوجوستو، ورغم ذلك فلن يغيب في اللقاء المقبل حسب مصر داخل نادي الزمالك.



































































































































































































وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "نعم فرجاني ساسي تلقى الإنذار الثاني اليوم أمام بريميرو دي أوجوستو، وحسب اللائحة فاللاعب سيغيب عن اللقاء المقبل".

واستدرك "لكننا استفسرنا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قبل أيام عن إنذارات الفريق، ورد بأنه بصدد إعلان قرار جديد بأن يكون الإيقاف بعد الإنذار الثالث وليس الثاني".

وأضاف "كاف سيعلن القرار الجديد خلال أيام حسبما أخبرنا، وننتظر منه وصول خطاب رسمي بتعديل القواعد لتتأكد مشاركة ساسي في اللقاء المقبل".

وأتم "بعد هذا القرار سيكون الإيقاف بعد الإنذار الثالث، وبالتالي سيكون من حقنا إشراك ساسي في اللقاء المقبل".

الزمالك فاز اليوم السبت على بريميرو دي أوجوستو بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد في زامبيا يوم 27 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

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