جمال الغندور: تنفيذ VAR في مصر يحدده فيفا ومجلس الاتحاد الدولي

شدد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الاستعانة بالفيديو في مباريات الدوري المصري الممتاز يستوجب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "ايفاب".

وقال الغندور عبر قناة مصر الأولى:"من أجل تطبيق VAR لابد أن يملك الحكام الرخصة لاستخدام التقنية".

وواصل "اتحاد الكرة يعمل بكد في هذا الأمر، هدفه أن يطبق VAR، ميزانية التنفيذ لا مشكلة فيها، لكن الأمر في يد فيفا وايفاب".

وأضاف "لا أستطيع تحديد موعد لدخول التقنية حيز التنفيذ".

وأتم "لتنجح التجربة لابد أن يكون القرار في يد الحكم الجالس أمام الفيديو، وهذا ما يحدث في الدوري الإنجليزي، حتى لا يحدث تشويش لحكم الساحة، الذي حين يذهب للشاشة المنصوبة في الملعب، يذهب ليدافع عن قراره".

وباتت تقنية الفيديو متداولة في العديد من البطولات الدولية وكذلك المحلية مما جعل الاستعانة بها ضروريا لتحسين قرارات الحكام.

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