ميرور: كين زار تدريبات يونايتد بدعوى من سولشاير لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة سيتي

زار روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق لاعبي فريقه في التدريبات قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري، وذلك لتحفيزهم بناء على طلب من أولي جونار سولشاير زميله السابق ومدرب الفريق، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن أسطورة الشياطين الحمر قد تلقى الدعوة للتوجه إلى مركز تدريبات الفريق، من أجل تحفيزهم ونقل خبرته نظرا لأنه كان أحد اللاعبين المتميزين خلال فترة تدريب سير أليكس فيرجسون التاريخية.

كين وسولشاير أرادا أن ينقلا إلى اللاعبين الشباب الخبرة وما كان يحدث خلال أيام لعبهما في مانشستر يونايتد وسيطرته على الدوري الإنجليزي، والتضحيات التي قام بها اللاعبون لكي يصلوا إلى ما وصلوا إليه.

وألمح التقرير إلى أن كين كان أكثر من رائع في تحفيز اللاعبين بجانب وجود نجم آخر لم يُذكر اسمه، هذا النجم كان متراخيا وفقا لتقرير الصحيفة وبدا غير مباليا بما يحدث.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه لم يُعرف من استدعى النجم غير المذكور إلى الزيارة مع كين، لكن سولشاير قيم الزيارة على أنها ناجحة للغاية إذ أن المدرب النرويجي كان يرغب بشدة في منح لاعبيه الشباب فرصة للتألق والنجاح.

ووفقا للتقرير فإن كين لم يُلطف كلماته بل وكان أكثر صراحة مع اللاعبين ووضوحا، وشرح لهم ما حدث على مدار 12 عاما فيما وُصف بـ "اللعب تحت إمرة أكثر المدربين قسوة وتطلبا في العالم، أليكس فيرجسون".

كين تحدث مع لاعبي فريقه عن الحفاظ على المعايير الاحترافية العالية، خاصة وأنه الدليل الصارخ على أن العقلية تفوز بالمباريات والالتزام التام بهدف الفريق.

التقرير ألمح إلى أن لاعبين مثل دارين فليتشر وباتريس إيفرا ونيمانيا فيديتش جميعهم زاروا مقر تدريبات يونايتد في وقت سابق من أجل تمرير خبراتهم وتحفيز اللاعبين.

وقال مصدر داخل مقر تدريبات يونايتد لصحيفة "ميرور": "كين لم يكن على وفاق مع لاعب وحيد في يونايتد والذي لم يكن مهتما بالمباراة كما لو كان يفضل التواجد في مكان آخر".

وواصل "لكن أغلب اللاعبين كانوا منبهرين وتحفيز كين تسبب لهم في شعور بالرغبة القوية واللهفة لتحقيق إنجاز لصالح الفريق".

سولشاير كان قد صرح في وقت سابق أنه منذ توليه مهمة تدريب الفريق بأنه قام بزيارة لمنزل كين لكي يسمع وجهة نظره وأفكاره.

مانشستر يونايتد حقق في أقل من أسبوع الانتصار ضد توتنام بقيادة جوزيه مورينيو ثم مانشستر سيتي بقيادة جوسيب جوارديولا بنفس النتيجة 2-1، وتعد تلك هي أول مرة في الدوري هذا الموسم ينتصر خلالها مانشستر يونايتد مباراتين على التوالي.

ورفع مانشستر يونايتد بهذه الانتصارات رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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