مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2019 والقنوات الناقلة.. المصري وبيراميدز ومواجهات بالجملة

انتهى السبت الكروي الناري ولكن الإثارة لم تنته أبدا.. أهلا بكم في الأحد الكروي.

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المصري يواجه إينوجو رينجرز النيجيري في السادسة مساءً في الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية على بي إن سبورتس 1.

وفي التاسعة مساءً، يلعب بيراميدز أمام نواذيبو في إطار نفس المجموعة والجولة على بي إن سبورتس 5.

ختام دور الـ 32 من كأس مصر سيجمع بين أسوان وطنطا في الثانية والنصف عصرا على أون سبورت.

وتنطلق صافرة بداية نهائي خليجي 24 بين البحرين والسعودية في السادسة مساءً على بي إن سبورتس المفتوحة.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع 4 مواجهات منتظرة.

محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي وكتيبة أستون فيلا تواجه ليستر سيتي في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يلعب نورويتش سيتي ضد شيفيلد على بي إن سبورتس 8، ونيوكاسل ضد ساوثامبتون على بي إن سبورتس 7.

ويلعب برايتون ضد ولفرهامبتون في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستجمع بين ريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 3.

ويلعب ليجانيس ضد سيلتا فيجو في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي الختام يحل إشبيلية ضيفا على أوساسونا في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

في الدوري الإيطالي، أبرز المواجهات ستكون بين بولونيا وميلان في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وسنكون على موعد مع مواجهة مصرية في تركيا بين كريم حافظ ومحمد النني. قاسم باشا يواجه بيشكتاش في السادسة مساءً في لقاء لن يُذاع.

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