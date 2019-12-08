أهداف السبت الكروي - ثنائية الزمالك وتسجيل صلاح وهاتريك ميسي.. رائعتا سون وسواريز

اليوم كنا على موعد مع متعة كروية كبيرة وصدامات نارية وأهداف ربما لن تُنسى طوال الموسم.

السبت الكروي شهد تسجيل وصناعة محترفنا المصري محمد صلاح مع ليفربول في مباراته الـ100 بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث.

ثنائية من الزمالك في بريميرو دي أجوستو بدوري أبطال إفريقيا، وليونيل ميسي سجل هاتريك في شباك ريال مايوركا، ولويس سواريز أحرز رائعة من روائعه بالكعب.

أما سون هيونج مين فربما كان هدفه مع توتنام في بيرنلي أفضل أهداف الموسم.. هدف مارادونا بامتياز.

FilGoal.com يقدم لكم أهداف اليوم.

- إيفرتون وتشيلسي

video:1

- ريال مدريد وإسبانيول

video:2

- النجم الساحلي وبلاتينيوم

video:3

- دورتموند ودوسلدروف

video:4

- مونشنجلادباخ وبايرن

video:5

- ليفربول وبورنموث

video:6

- توتنام وبيرنلي

video:7

- ملخص لمسات صلاح

video:8

- مازيمبي وزيسكو

video:9

- باريس سان جيرمان ومونبيلييه

video:10

- مانشستر سيتي ويونايتد

video:11

- ملخص تعادل أودينيزي ونابولي

video:12

- الزمالك وبريمييرو أجوستو

video:13

- لاتسيو ويوفنتوس

video:14

- برشلونة ومايوركا

video:15