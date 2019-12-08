كلوب: إصابة لوفرين ليست خطيرة

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 11:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوفرين - ليفربول

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الإصابة التي لحقت بمدافعه ديان لوفرين خلال الفوز على بورنموث بنتيجة 3-0 ليست إصابة خطيرة.

تم استبدال المدافع بالظهير ترينت ألكسندر-أرنولد بعد 40 دقيقة من مباراة الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "دائمًا لا تعرف قوة الإصابة بدقة ولكن هذه ليست إصابة خطيرة، يبدو أنه شد بسيط".

أخبار متعلقة

تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" بالفيديو - دربي مانشستر لا يعرف التقاط الأنفاس.. يونايتد يفلت بانتصار قاتل ضد سيتي جوارديولا بعد خسارة الدربي والابتعاد عن ليفربول: الأهم عدم الاستسلام ملامح دربي مانشستر.. سيناريو نموذجي لسولشاير ووسط سيتي المهلهل

وأضاف المدرب الألماني "لوفرين أخبرنا بأنه شعر بألم ما، وقال إنه يريد أن يكمل الشوط، ولكننا رفضنا هذا".

ويعاني ليفربول من إصابة جويل ماتيب قلب الدفاع مما يجعل الخيارات قليلة في الخط الخلفي.

وأكمل "هذا هو الوضع الحالي، لديك هذا النوع من الأشياء في هذه الأوقات من الموسم. إنه مشابه لإصابات جيني فينالدوم وآدم لالانا لم يكن أمرًا خطيرًا ولكنه جاد بما يكفي لعدم مشاركتهما".

وأتم "لدينا الآن يومين للتأكد من أنهم يستطيعون العودة مرة أخرى. هذا ما أعتقده في الوقت الحالي لكنني لست متأكدًا بنسبة 100%".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة بفارق 14 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي، لكن ليستر سيتي في مركز الوصافة بفارق 11 نقطة قبل مباراته ضد أستون فيلا الأحد.

ويستعد الريدز للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر الأسبوع المقبل.

طالع أيضا

ميسي يعبر رونالدو

مواعيد مباريات الأحد الكروي

ثنائية الزمالك وخماسية برشلونة في أبرز أهداف السبت

حكاية 100 مباراة لصلاح في الدوري الإنجليزي

لماذا لن يغيب ساسي عن مباراة زيسكو؟

ديسابر: أتمنى التوفيق مستقبلا لأحمد علي

ليفربول بورنموث ديان لوفرين

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إنجلترا - أستون فيلا (0) - (0) ليستر سيتي.. المحمدي أساسي وتريزيجيه على الدكة دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - مدرب بطل الكونغو: شاركنا في اللحظات الأخيرة.. وأعلم قوة الأهلي من متابعة ثريا 5 دقيقة | رياضات أخرى
جوارديولا: إذا فشلنا في اللحاق بليفربول سنحاول الموسم المقبل 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تيليجراف: تشيلسي يتحرك لاستعادة مدافعه السابق من بورنموث 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير - مورينيو يرغب في منافسة أرسنال ويونايتد على ضم مدافع يوفنتوس 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بونوتشي: لم نتحدث بعد مباراة لاتسيو ولكن نحن في حاجة إلى التحسن والإصرار 50 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد 3 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده 4 رسميا - كارتيرون مديرا فنيا لـ الزمالك

قد ينال إعجابك