كلوب: إصابة لوفرين ليست خطيرة

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الإصابة التي لحقت بمدافعه ديان لوفرين خلال الفوز على بورنموث بنتيجة 3-0 ليست إصابة خطيرة.

تم استبدال المدافع بالظهير ترينت ألكسندر-أرنولد بعد 40 دقيقة من مباراة الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "دائمًا لا تعرف قوة الإصابة بدقة ولكن هذه ليست إصابة خطيرة، يبدو أنه شد بسيط".

وأضاف المدرب الألماني "لوفرين أخبرنا بأنه شعر بألم ما، وقال إنه يريد أن يكمل الشوط، ولكننا رفضنا هذا".

ويعاني ليفربول من إصابة جويل ماتيب قلب الدفاع مما يجعل الخيارات قليلة في الخط الخلفي.

وأكمل "هذا هو الوضع الحالي، لديك هذا النوع من الأشياء في هذه الأوقات من الموسم. إنه مشابه لإصابات جيني فينالدوم وآدم لالانا لم يكن أمرًا خطيرًا ولكنه جاد بما يكفي لعدم مشاركتهما".

وأتم "لدينا الآن يومين للتأكد من أنهم يستطيعون العودة مرة أخرى. هذا ما أعتقده في الوقت الحالي لكنني لست متأكدًا بنسبة 100%".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة بفارق 14 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي، لكن ليستر سيتي في مركز الوصافة بفارق 11 نقطة قبل مباراته ضد أستون فيلا الأحد.

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ويستعد الريدز للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر الأسبوع المقبل.

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